Murat Boz, su basan Ayazağa stüdyosunda yüzlerce çalışanla yardım çağrısı yaptı

Murat Boz, su basan Ayazağa stüdyosunda yüzlerce çalışanla yardım çağrısı yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da aşırı yağış birçok noktada su baskınına yol açtı; Maslak-Ayazağa'daki stüdyoda program çeken şarkıcı Murat Boz, yüzlerce çalışanla birlikte mahsur kaldı. Boz, stüdyoları su bastığını, elektriklerin kesildiğini ve yetkililerden acil destek beklediklerini açıkladı.
İstanbul'da aşırı yağış nedeniyle birçok noktayı su bastı. Ayazağa'da program çekerken bulunduğu stüdyoyu su basan şarkıcı Murat Boz, o anları görüntüleyerek yardım istedi.
Şarkıcı Murat Boz, Maslak-Ayazağa'daki program yaptığı stüdyonun bulunduğu bölgede su baskını nedeniyle mahsur kaldıklarını açıkladı. Bölgede elektriklerin kesildiğini ve stüdyoları su bastığını belirten Boz, "Maslak-Ayazağa'da Phoenix Stüdyoları'nın olduğu bölgedeyiz. Heryer sular altında, stüdyoları su basıyor, elektrikler kesildi. Yüzlerce çalışanla birlikte biz de burada mahsur kaldık. Yetkililerden acil destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA
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