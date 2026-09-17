Muş Ovası\'nda leylekler göç öncesi beslenip uçuş antrenmanı yapıyor

Muş Ovası'nda yaz mevsimini geçiren leylekler, havaların serinlemeye başlamasıyla birlikte güneye yapacakları uzun göç yolculuğu öncesinde sürüler halinde besleniyor.

Göç döneminde önemli duraklardan biri olan Muş Ovası'nda leyleklerin hareketliliği arttı. Yaz boyunca yuvalarında yavrularını büyüten leylekler, göç öncesi tarım arazileri, sulak alanlar ve meralarda yiyecek arıyor. Gün içerisinde geniş alanlara yayılan leylekler, zaman zaman gruplar halinde havalanarak ovada süzülüyor. Uzun mesafeli göç için ihtiyaç duydukları enerjiyi toplamaya çalışan leylekler, sulak alanlarda ve arazilerde yoğun şekilde besleniyor. Leyleklerin göç döneminde konakladığı önemli alanlardan biri olan Muş Ovası'ndan önümüzdeki günlerde güneye doğru göç ederek kışı geçirecekleri bölgelere ulaşmaları bekleniyor.

Muş Ovası'nda leylek hareketliliğinin artığını söyleyen Telli Turna Doğa Derneği Başkanı Kasım Avci, 10 yılı aşkın süredir Muş'un sulak alanları ve kırsal bölgelerinde çalışmalar yürüttüğünü ifade ederek, "İlimizde çok sayıda leylek var. Belki de ülke ortalamasının üzerinde bir leylek popülasyonu bulunuyor. 418 köyün 300'ünden fazla köy içerisinde leylek yuvaları mevcut. Köy civarlarında genellikle elektrik direklerinde, köy yerleşkelerindeki cami minarelerinde veya evlerin bacalarında yuvalarını yapıyorlar" dedi.

Muş Ovası'nda yüzlerce leylek olduğunu tahmin ettiklerini ifade eden Başkan Avcı, "Bu konuda henüz net bir sayı çalışması yapmadık. İlimizin coğrafyası, zengin tabiat kaynaklarına sahip. Sulak alanları da oldukça zengin. Ayrıca Muş, önemli bir göç güzergahı üzerinde bulunuyor. Kuzeyden güneye, güneyden kuzeye, kuzeydoğu ve doğu istikametlerinde önemli bir kavşak konumunda yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Avcı, leyleklerin şu anda zengin besin kaynaklarından yararlanarak beslendiğini, uçuş antrenmanları yaparak güç topladığını belirterek, "Şu anda göç sürecinde olduğumuz için çeşitli yerlerden güneye doğru göç eden leylekler de burada konaklıyor. Yavrularını büyüttüler ve artık yuvalarında değiller. Şu anda zengin besin kaynaklarından faydalanarak besleniyor, uçuş antrenmanları yapıyor, güç topluyor ve kademeli bir şekilde güneye doğru göç hazırlıklarını sürdürüyorlar" diye konuştu.

Avcı, yöre halkının leyleklere büyük bir özen, sevgi ve saygı gösterdiğini ifade ederek, "Mevsim şartlarına göre bu göç süreçleri uzayabiliyor. Hatta aralık ayında bile burada kısmi olarak leylek görülmesi mümkün. Şu anda büyük topluluklar halindeler ve beslenmeye devam ediyorlar. Yöre halkı da leyleklere çok büyük bir özen, sevgi ve saygı gösteriyor. Leylekleri bereket, huzur ve bolluk kaynağı olarak görüyorlar. Ayrıca ikinci bir leylek türü daha var, kara leylek. Kara leylekler insan yerleşimlerinden uzakta yaşıyor. Sayıları diğer leyleklere göre daha az. Muş'un coğrafyasında az sayıda kara leylek de bulunuyor" şeklinde konuştu.