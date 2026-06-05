MUSKİ'den Yatağan'a kanalizasyon yatırımı - Son Dakika
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MUSKİ'den Yatağan'a kanalizasyon yatırımı

MUSKİ\'den Yatağan\'a kanalizasyon yatırımı
05.06.2026 16:10  Güncelleme: 16:11
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Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, Yatağan ilçesi Madenler Mahallesi Karabacak mevkiinde kanalizasyon altyapısı bulunmayan bölgede çalışmalara başladı. Proje tamamlandığında fosseptik kaynaklı taşma, koku ve sineklenme gibi sorunlar ortadan kalkacak.

MUSKİ Genel Müdürlüğü, Yatağan ilçesi Madenler Mahallesi Karabacak mevkiinde kanalizasyon hattı bulunmayan bölgede altyapı çalışmalarına başladı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte kanalizasyon kaynaklı çevresel olumsuzlukların ortadan kaldırılması sağlanacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın il genelinde kanalizasyon altyapısının güçlendirilmesine yönelik talimatları doğrultusunda yatırımlarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, çalışmalarına Yatağan'da devam ediyor. Bu kapsamda kanalizasyon altyapısı bulunmayan Madenler Mahallesi Karabacak Mevkii'nde altyapı çalışmalarına başlandı.

Hem bugünün hem de geleceğin altyapı ihtiyacı karşılanacak

MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Yatağan ilçesi Madenler Mahallesi Karabacak mevkiinde altyapı imalat çalışmalarına başladı. Bölgede kanalizasyon altyapısının bulunmaması nedeniyle kullanılan eski tip fosseptik çukuru sistemleri, özellikle kış aylarında yoğun yağışların ardından taşmalara neden oluyordu. Yaz aylarında ise sineklenme ve kötü koku gibi çevresel olumsuzluklar ortaya çıkarken, vidanjörle yapılan çekim işlemleri de vatandaşlara ek maddi yük oluşturuyordu. Son dönemde artan yapılaşma ile birlikte bölgede yapılan teknik incelemelerde, geleceğe yönelik nüfus projeksiyonları da dikkate alınarak planlama gerçekleştirildi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgenin mevcut kanalizasyon ihtiyacı karşılanacak; çevresel olumsuzlukların önüne geçilirken vatandaşların yaşadığı maddi külfet de ortadan kaldırılacak. Yapılan planlama sayesinde hem bugünün hem de gelecekteki nüfus artışına cevap verebilecek modern bir altyapı sistemi oluşturulacak.

Madenler Mahalle Sakini Selim Kara, "Mahallemiz için önemli bir eksiklik giderilmiş olacak"

Daha önce fosseptik çukuru kaynaklı sorunların sona ereceğini belirten Madenler Mahallesi Sakini Cevriye Kara, "Burada kanalizasyon altyapımız yoktu. Daha önce burada çeşitli sıkıntılar yaşıyorduk. Özellikle fosseptik çukurlarından kaynaklanan sorunlar oluyordu. Kötü koku problemi, sineklenme ve kış aylarında özellikle yağışlarla beraber taşmalar yaşanıyordu. Bu durum hem çevre açısından hem de mahalle sakinleri açısından iyi değildi. Taleplerimizi ilettik, sesimizi duydular MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından altyapı çalışmaları yapılıyor. Yapılan çalışmalarla birlikte bu sorunların ortadan kalkacağına inanıyoruz. Şu anda içme suyumuz var, kanalizasyon altyapımız da tamamlandığında mahallemiz için önemli bir eksiklik giderilmiş olacak. Bu hizmetin mahallemize kazandırılmasından dolayı çok mutluyuz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a bu konuda çok teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Madenler Mahallesi Muhtarı Necati Alan, "Çözme aşamasına gelindi"

Yaşadıkları altyapı ihtiyaçları üzerine taleplerinin hızla karşılık bulduğunu söyleyen Madenler Mahallesi Muhtarı Necati Alan, "Bölgede yaşadığımız kanalizasyon eksikliğimiz vardı. Bu sıkıntımızı Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a ve MUSKİ Genel Müdürlüğüne ilettik. Taleplerimiz karşısında Ahmet Başkanımız konuda çok hassas davrandı, altyapı konusunda gerekli desteği vereceğini söyledi ve süreç başladı. Başvuru sürecinden itibaren çalışmalar yürütüldü, ekipler geldi ve ölçümler yapıldı. Bir kez değil, defalarca yapılan hassas ve detaylı incelemeler sonucunda süreç ilerledi. İhale aşamasının ardından çalışmalar başladı ve mahallemizin altyapı sorunu çözülme aşamasına geldi. Bu süreçte bize desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'a ve tüm daire amirlerimize, müdürlerimize teşekkür ediyoruz. Mahallemiz adına borç biliyoruz. Vatandaş olarak memnunuz, bu hizmetin mahallemize kazandırılmasından dolayı mutluyuz. Genel Müdürümüz Yılmaz Şengül'e de görevlerinde başarılar diliyor mahallemiz adına teşekkür ediyoruz" diye belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Yatağan, Ekonomi, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre MUSKİ'den Yatağan'a kanalizasyon yatırımı - Son Dakika

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