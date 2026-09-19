MUSKİ, Muğla Fethiye\'de taşkın riskine karşı kanal temizliğine başladı

MUSKİ, Muğla Fethiye'de taşkın riskine karşı kanal temizliğine başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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MUSKİ ekipleri, Muğla'da kış öncesi muhtemel yağışlarda taşkın riski bulunan bölgelerde kanal temizliği başlattı. Başkan Ahmet Aras'ın talimatıyla Fethiye'de yağmursuyu hattı ve dere ağızlarında çalışma yapıldı; kentin farklı noktalarında temizliğin süreceği açıklandı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri yaklaşan kış mevsimi nedeniyle muhtemel yağışlar sonrası taşkın riski bulunan bölgelerde vatandaşların etkilenmemesi nedeniyle çalışma başlattı.
Yaklaşan yağışların günlük hayatı olumsuz etkilememesi ve taşkınlara sebep olmaması için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın talimatları doğrultusunda kanal temizlik çalışmaları başlatıldı.
Bu kapsamda Fethiye Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde başlatılan yağmursuyu hattının temizliği tamamlanırken, Çiftlik Mahallesi Kocaçalış mevkiinde de derelerin denize ulaştığı noktalarda çalışmalar gerçekleştirildi. Önümüzdeki günlerde kentin farklı noktalarında temizlik çalışmalarına devam edileceği açıklandı.
Kaynak: İHA
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