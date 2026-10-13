Nazilli Hayvan Pazarı yeniden açıldı, veterinerler sağlık ve küpe kontrolü yapıyor - Son Dakika
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Nazilli Hayvan Pazarı yeniden açıldı, veterinerler sağlık ve küpe kontrolü yapıyor

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Nazilli Hayvan Pazarı yeniden açıldı, veterinerler sağlık ve küpe kontrolü yapıyor
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Aydın Nazilli'de tedbir amaçlı kapatılan Ticaret Borsası Hayvan Pazarı yeniden faaliyete başladı; girişlerde sağlık, küpe ve belge kontrolü sıkılaştırıldı. Veteriner hekimler hayvanları tek tek incelerken, küpesiz ve belgesiz alım satıma karşı denetimlerin süreceği bildirildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde tedbir amacıyla kapatılan hayvan pazarı yeniden faaliyete başlarken, satışa getirilen hayvanlar sağlık, küpe ve belge kontrolünden geçirildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir süredir tedbir amacıyla kapalı tutulan Nazilli Ticaret Borsası Hayvan Pazarı yeniden faaliyete başladı. Pazarın açılmasıyla birlikte hayvan girişlerinde sağlık, küpe ve belge kontrolleri sıkılaştırıldı. Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner hekimler ve pazarın sorumlu veteriner hekimi tarafından yürütülen kontrollerde, pazara getirilen hayvanlar tek tek incelendi. Hayvanların sağlık durumları kontrol edilirken küpe ve gerekli belgeleri de denetlendi. Aydın, 523 bin 8 baş büyükbaş hayvan varlığı ve kaliteli damızlık hayvanlarıyla Türkiye hayvancılığında önemli bir yere sahip bulunuyor. Özellikle damızlık hayvan talebinin yoğun olduğu iller arasında yer alan Aydın'da, hayvan varlığının ve pazarlama gücünün korunması hedefleniyor. İl genelinde bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılmasının önlenmesi amacıyla küpesiz ve belgesiz hayvanların alım satımına karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İHA
NazilliEkonomiGüncelAydınÇevreSon Dakika

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