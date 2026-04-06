Nilüfer'de kaçak yapılar yıkıldı - Son Dakika
06.04.2026 16:25  Güncelleme: 16:27
Nilüfer Belediyesi, Demirci ve Alaaddinbey Mahallesi'nde imara aykırı 3 kaçak yapıyı yıkarak kaçak yapılaşma ile mücadelesini sürdürdü.

Nilüfer Belediyesi yıkım ekipleri, imara aykırı yapılarla mücadele kapsamında Demirci ve Alaaddinbey Mahallesi'nde tespit edilen 3 kaçak yapıyı yıktı.

Nilüfer Belediyesi, kaçak yapılaşma ile mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Nilüfer Belediyesi yıkım ekipleri, imar planına aykırı şekilde inşa edilen ve yasal süreçleri tamamlanan yapılara yıkım işlemi uyguladı. Yıkım çalışması kapsamında ilk olarak, Demirci Mahallesi'nde tespit edilen 192 metrekarelik iki katlı ofis binasına müdahale edildi. Ardından aynı mahallede faaliyet gösteren bin 550 metrekarelik kaçak fabrika kullanılamaz hale getirdi. Ekipler son olarak Alaaddinbey Mahallesi'nde tespit edilen 250 metrekarelik iş yerinin yıkımını gerçekleştirdi.

Geniş güvenlik önlemleri altında yürütülen çalışmalar sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. - BURSA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
