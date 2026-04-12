Nisan\'da Aniden Kar Yağışı

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Kesmetaş köyünde, bugün etkili olan kar yağışı vatandaşları şaşırttı.
Bahar aylarının yaşandığı nisan ayında aniden bastıran kar yağışı, köyü kısa sürede beyaza bürüdü. Sabah saatlerinde başlayan yağışla birlikte özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığı artarken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Köy sakinleri, nisan ayında kar yağışının nadir görüldüğünü belirterek, hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte günlük yaşamın da kısmen etkilendiğini ifade etti. - SİİRT
