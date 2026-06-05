Öğrencilerden Çevre Temizliği Etkinliği - Son Dakika
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Öğrencilerden Çevre Temizliği Etkinliği

Öğrencilerden Çevre Temizliği Etkinliği
05.06.2026 14:10
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Babaeski'de 8 lise öğrencisi, gölet çevresinde çevre temizliği yaptı ve doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde 8 liseli, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Ben Her Yerde Varım" projesi çerçevesinde Çavuşköy Göleti kıyılarında çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdi.

Babaeski Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muhasebe ve Finansman bölümünde okuyan 8 öğrenci, Okul Müdürü Gürdal Ergül öncülüğünde, öğretmenleri Yasemin Sel Demir ve Canan Öztaş rehberliğinde, Babaeski Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Başkanı Gülay Yıldırımlar ile birlikte Çavuşköy Göleti çevresinde düzenlenen etkinliğe katıldı. Etkinlik öncesinde Çavuşköy Muhtarı Mehmet Genç ile görüşen ekip, bölgedeki çevre sorunları hakkında bilgi aldı. Daha sonra gölet çevresinde doğa yürüyüşü gerçekleştiren öğrenciler, çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla çöp toplama çalışması yaptı.

"Doğa varsa hayat var; vatanını sev, doğayı koru" mottosuyla hareket eden öğrenciler, gölet çevresinde bırakılan cam şişe, pet şişe, kağıt ve çeşitli atıkları toplayarak çevre temizliğine katkı sağladı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eğitim, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Öğrencilerden Çevre Temizliği Etkinliği - Son Dakika

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