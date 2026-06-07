Oltu'da Kuş Gözlemi Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Oltu'da Kuş Gözlemi Etkinliği Düzenlendi

Oltu\'da Kuş Gözlemi Etkinliği Düzenlendi
07.06.2026 09:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Öğrenciler, doğa ve yaban hayatı konusunda farkındalık artıran etkinlikte kuş gözlemi yaptı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda öğrencilerin doğaya ve yaban hayatına yönelik farkındalıklarını artırmak amacıyla kuş gözlemi etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, Erzurum Turizm Tanıtım ve Kalkınma Derneği Başkanı Ömer Faruk Kızılkaya ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeli Yusuf Haşhaş katılarak öğrencilere sunum gerçekleştirdi. Programda, kuş gözlem turizmi, kuş türleri ve doğal yaşamın korunması konularında kapsamlı bilgiler verildi.

Slayt eşliğinde gerçekleştirilen sunumda öğrenciler, gördükleri kuş türleri hakkında merak ettikleri soruları uzmanlara yöneltti. Karşılıklı soru-cevap şeklinde devam eden etkinlikte, kuşların yaşam alanları, göç yolları ve ekosistemdeki önemleri anlatıldı.

Program kapsamında kaçak avcılık konusuna da dikkat çekildi. Konuşmacılar, yaban hayatının korunmasının önemine vurgu yaparak, doğal yaşamın sürdürülebilirliği için tüm canlıların yaşama hakkına saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti. Öğrencilere, "Öldürmek için değil, yaşatmak için çalışmalıyız" mesajı verilerek doğa sevgisi ve çevre bilinci aşılandı.

Etkinlik sonunda öğrenciler, kuş gözlemciliği ve doğa koruma çalışmaları hakkında önemli bilgiler edinirken, yaban hayatına karşı duyarlılık kazanmanın mutluluğunu yaşadı. Programın sonunda öğrencilere okul yakınındaki alanda kuş gözlemi faaliyeti yaptırıldı. Öğrenciler dürbünler ve fotoğraf makineleriyle kuş gözlemi yapma deneyimi yaşadılar.

Okul yönetimi, benzer etkinliklerle öğrencilerin çevre bilincini geliştirmeye devam edeceklerini belirtti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Mehmet Akif Ersoy, Etkinlik, Erzurum, Eğitim, Çevre, Yaşam, Oltu, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Oltu'da Kuş Gözlemi Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlkokul öğrencilerinin tartışmasında anne 10 yaşındaki çocuğu darp etti İlkokul öğrencilerinin tartışmasında anne 10 yaşındaki çocuğu darp etti
Yemek bırakmak için kocasının araç tamir atölyesine geldi, motor ustası oldu Yemek bırakmak için kocasının araç tamir atölyesine geldi, motor ustası oldu
Buca Belediyesi soruşturması: Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç tutuklandı Buca Belediyesi soruşturması: Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç tutuklandı
Yağmur dinlemedi, Ankara Tarkan’a koştu Yağmur dinlemedi, Ankara Tarkan'a koştu
SPK’dan fiili dolaşımdaki pay oranı hesaplamasına ilişkin yeni düzenleme SPK'dan fiili dolaşımdaki pay oranı hesaplamasına ilişkin yeni düzenleme
Merkez Bankası Parolapara’nın faaliyet iznini iptal etti Merkez Bankası Parolapara'nın faaliyet iznini iptal etti

08:37
ABD’de 2 kişi birbirine ateş etti, festival alanı kana bulandı
ABD'de 2 kişi birbirine ateş etti, festival alanı kana bulandı
08:36
İstanbul’da esrarengiz olay Denizde sırt üstü yatıp ağlarken bulundu
İstanbul'da esrarengiz olay! Denizde sırt üstü yatıp ağlarken bulundu
08:20
Üç ilimizde seçim heyecanı Sandıklar kuruldu, oy verme işlemi başladı
Üç ilimizde seçim heyecanı! Sandıklar kuruldu, oy verme işlemi başladı
07:20
Türkiye tatilinde ilginç kriz Rus kadınlar birbirini eleştirdi
Türkiye tatilinde ilginç kriz! Rus kadınlar birbirini eleştirdi
06:40
Hürmüz Boğazı’nda kritik gelişme ABD iki İran İHA’sını düşürdü
Hürmüz Boğazı'nda kritik gelişme! ABD iki İran İHA'sını düşürdü
06:01
Kolombiya karıştı Petro’nun kızını görmezden gelen Rodriguez gündem oldu
Kolombiya karıştı! Petro'nun kızını görmezden gelen Rodriguez gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2026 09:39:25. #7.12#
SON DAKİKA: Oltu'da Kuş Gözlemi Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.