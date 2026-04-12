Erzurum\'da heyelan yolu kapattı

Erzurum'un Oltu ilçesinde etkili olan yoğun kar ve yağış sonrası Kemerkaya Mahallesi ile Sütkans Mahallesi yolunda heyelan meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde etkisini artıran kar ve yağmurun ardından yamaçtan kopan büyük kaya parçaları yola düşerek ulaşımı durma noktasına getirdi. Heyelan nedeniyle söz konusu mahalle yolunda trafik geçici olarak kapandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Oltu karla mücadele ekipleri, sabahın erken saatlerinde çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yola düşen kaya parçaları temizlenerek güzergah yeniden trafiğe açıldı.

Öte yandan, ilçenin yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmalarını sürdüren ekiplerin, riskli bölgelerde oluşan heyelanları da temizlediği öğrenildi. Ekiplerin, olumsuz hava şartlarına rağmen mesai mefhumu gözetmeden ilçe genelindeki mahalle yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi. - ERZURUM