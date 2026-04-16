Ordu\'da beton yol seferberliği sürüyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç duyulan güzergahlarda beton yol çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 ilçede ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, Fatsa ilçesinin İnönü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Kılıçlı-Tepecik-Aslancamii grup yoluna ve Ilıca Karayolu'na bağlantı sağlayan 2 kilometre uzunluğundaki alternatif güzergahta beton yol çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalarla birlikte hem mahalle içi ulaşımın kolaylaştırılması hem de bölgeye alternatif bir yol kazandırılması hedefleniyor.

Uzun süredir bekledikleri yolun konfora kavuşmasından dolayı memnuniyet duyduklarını ifade eden İnönü Mahalle Muhtarı Şükrü Kara, "Yıllardır özlemle beklediğimiz yolumuza kavuşuyoruz. Mahallemiz yıllarca bu anı bekledi. Bundan sonra yolumuz çok güzel olacak. Başta Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Bey'e ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi. - ORDU