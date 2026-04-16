Ordu'da beton yol seferberliği sürüyor

16.04.2026 12:34  Güncelleme: 12:35
Ordu Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçede ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla Fatsa ilçesindeki alternatif güzergahta beton yol çalışmalarını sürdürüyor. İnönü Mahalle Muhtarı, yapılan çalışmalarla mahalle içi ulaşımın kolaylaşacağını belirtti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 ilçede ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, Fatsa ilçesinin İnönü Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Kılıçlı-Tepecik-Aslancamii grup yoluna ve Ilıca Karayolu'na bağlantı sağlayan 2 kilometre uzunluğundaki alternatif güzergahta beton yol çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalarla birlikte hem mahalle içi ulaşımın kolaylaştırılması hem de bölgeye alternatif bir yol kazandırılması hedefleniyor.

Uzun süredir bekledikleri yolun konfora kavuşmasından dolayı memnuniyet duyduklarını ifade eden İnönü Mahalle Muhtarı Şükrü Kara, "Yıllardır özlemle beklediğimiz yolumuza kavuşuyoruz. Mahallemiz yıllarca bu anı bekledi. Bundan sonra yolumuz çok güzel olacak. Başta Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Bey'e ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA

Ortaokulda 9 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti Ortaokulda 9 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti
Sendikalardan MEB’e acil çağrı: Eğitime ara verilsin Sendikalardan MEB'e acil çağrı: Eğitime ara verilsin
Trump: Çin, İran’a silah göndermeyecek Trump: Çin, İran'a silah göndermeyecek
TFF’den karar Yeni yabancı kuralı belli oldu TFF'den karar! Yeni yabancı kuralı belli oldu
Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında
Okul saldırganı Ömer Ket’in ardından intikam tehdidi: Katliama gün sayıyoruz Okul saldırganı Ömer Ket'in ardından intikam tehdidi: Katliama gün sayıyoruz

12:38
Türkiye’den savaş önlemi: Komando tugaylarının sayısı artırılacak
Türkiye'den savaş önlemi: Komando tugaylarının sayısı artırılacak
12:29
14 yaşındaki okul saldırganı 5 silaha nasıl ulaştı Tutuklanan polis baba tek tek anlattı
14 yaşındaki okul saldırganı 5 silaha nasıl ulaştı? Tutuklanan polis baba tek tek anlattı
11:59
Okul saldırganı İsa Aras’ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
11:52
Kahramanmaraş’taki saldırganı arkadaşı anlattı
Kahramanmaraş'taki saldırganı arkadaşı anlattı
11:34
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı
11:30
İçişleri’nde kritik toplantı: Okulların çevresinde güvenlik artırılacak, erken uyarı mekanizmaları güçlendirilecek
İçişleri'nde kritik toplantı: Okulların çevresinde güvenlik artırılacak, erken uyarı mekanizmaları güçlendirilecek
