Ören\'deki Meşe Ağaçları Yeşermeye Başladı

Burhaniye'nin turistik Ören Mahallesindeki tarihi meşe ağaçları yeşermeye başladı. Ören sahiline güzellik katan meşeler, yöreye olan ilgiyi de artırdı. Tarihi meşelerin ilgi gördüğünü kaydeden avukat Hasan Ender, herkesin meşelere sahip çıktığını söyledi. Ören Mahallesinde oturduğunu kaydeden Hasan Ender, "Meşeler bu sahile güzellik katıyor. Hepimiz bunlara sahip çıkıyoruz. 2 yıl önce de Çevre Bakanlığı bu ağaçların bakımını yaptı" dedi. İsmail Çokgider de, "Bu meşelerin hepsi tescillidir. Burada bin 620 adet meşe ağacı bulunmaktadır. Böyle bir güzellik başka yerde yok. Meşeler yapraklanmaya başladı. Ören de ziyaretçilerin sayısı da arttı" dedi. - BALIKESİR