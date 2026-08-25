Orman Yangınlarıyla Mücadele Denetimi - Son Dakika
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Orman Yangınlarıyla Mücadele Denetimi

Orman Yangınlarıyla Mücadele Denetimi
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Kütahya Orman Bölge Müdürü, yangın gözetleme kulelerinde denetim yaparak ekiplerin hazır durumunu kontrol etti.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında sürdürülen saha denetimlerine devam ediyor.

Yusuf Karartı, Kütahya Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Arapdede Yangın Gözetleme Kulesi ile Gediz Yangın Havuzunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Denetimlerde, yangın ilk müdahale ekiplerinin teyakkuz durumu kontrol edilirken, Gediz'deki yangın havuzunun su kapasitesi ve işlerliği de değerlendirildi.

Orman yangınlarına karşı ekiplerin her an müdahaleye hazır tutulmasının önemine dikkat çekilen denetimlerde, mevcut hazırlıklar ve sahadaki çalışmalar gözden geçirildi.

Kaynak: İHA

Orman Yangınları, Kütahya, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Orman Yangınlarıyla Mücadele Denetimi - Son Dakika

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