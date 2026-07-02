Osmaniye'de orman yangınlarına karşı özel timler tatbikatta buluştu - Son Dakika
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Osmaniye'de orman yangınlarına karşı özel timler tatbikatta buluştu

Osmaniye\'de orman yangınlarına karşı özel timler tatbikatta buluştu
02.07.2026 14:36  Güncelleme: 14:46
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Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, olası orman yangınlarına karşı Yangın Özel Tim Eğitimi ve tatbikat düzenlendi. Tatbikatta ekiplerin müdahale kabiliyeti test edildi.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, muhtemel orman yangınlarına hazırlık amacıyla Yangın Özel Tim Eğitimi ve Orman Yangını Tatbikatı gerçekleştirildi.

Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Bahçe ilçesine bağlı Nohut köyünde düzenlenen 2026 yılı Yangın Özel Tim Eğitimi ve Orman Yangını Tatbikatı, gerçeği aratmayan görüntülere sahne oldu. Tatbikatta, muhtemel bir orman yangınına müdahale senaryosu uygulamalı olarak canlandırıldı.

Tatbikat öncesinde konuşan Düziçi Orman İşletme Müdürü Harun Demircioğlu, ormanların korunmasının tüm kurumların ve vatandaşların ortak sorumluluğu olduğunu belirtti. Yaz aylarında artan sıcaklıklar, düşük nem oranı ve kuvvetli rüzgarların yangın riskini önemli ölçüde artırdığına dikkat çeken Demircioğlu, gerçekleştirilen eğitimin ve tatbikatın temel amacının, muhtemel orman yangınlarına en kısa sürede ve doğru yöntemlerle müdahale edebilme kabiliyetini geliştirmek olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından oluşturulan senaryo kapsamında çıkan orman yangınına özel tim ekipleri müdahale etti. Arazözler, ilk müdahale ekipleri ve yangın söndürme personelinin koordineli çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Tatbikat kapsamında ekiplerin haberleşme, sevk ve idare, ilk müdahale, yangının kontrol altına alınması, personel güvenliği ve kurumlar arası koordinasyon konularındaki uygulamaları da test edildi. Gerçeği aratmayan tatbikat, ekiplerin muhtemel orman yangınlarına hazırlık seviyesinin artırılması amacıyla başarıyla tamamlandı.

Programa Bahçe Belediye Başkanı Zeynel Mete Kadıoğlu, Osmaniye Orman İşletme Müdürü Eyyüp Karagöl, Düziçi Orman İşletme Müdürü Harun Demircioğlu, kurum amirleri ve davetliler katıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Orman Yangınları, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Osmaniye, Bahçe, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Osmaniye'de orman yangınlarına karşı özel timler tatbikatta buluştu - Son Dakika

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