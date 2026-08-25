Palu Devlet Hastanesi\'nde yangın güvenliği eğitimi

Palu İlçe Devlet Hastanesinde, yangın güvenliği eğitimi düzenlendi.

Palu İlçe Devlet Hastanesinde, yangınlara karşı hazırlıklı olmak ve muhtemel acil durumlarda doğru ve etkin müdahaleyi sağlamak amacıyla yangın güvenliği eğitimi gerçekleştirildi. Hastane çalışanlarının katılımıyla düzenlenen eğitimde; yangın anında yapılması gerekenler, doğru müdahale yöntemleri ve yangın söndürme tüplerinin güvenli ve etkili kullanımı hakkında uygulamalı bilgiler verildi.

Eğitim çerçevesinde gerçekleştirilen uygulamalarla, çalışanların muhtemel yangın durumlarında hızlı, bilinçli ve doğru şekilde hareket edebilmelerine yönelik farkındalıklarının artırılması hedeflendi.