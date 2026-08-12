Perseid Meteor Yağmuru Erzincan\'da Görsel Şölen Sunuyor

Erzincan semalarında halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen Perseid meteor yağmuru, gece gökyüzünde etkileyici görüntüler oluşturdu. Meteor yağmuru, uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.

Yılın en dikkat çekici gökyüzü olaylarından biri olan Perseid meteor yağmuru, Erzincan'da gece boyunca gökyüzünü aydınlattı. Farklı noktalarda yapılan çekimlerde meteorların gökyüzünde bıraktığı ışık izleri, ortaya eşsiz görüntüler çıkardı.

Özel anları ölümsüzleştirmek isteyen fotoğrafçılar, gece boyunca Erzincan'ın farklı bölgelerinde çekim yaptı. Yaklaşık 1.8 diyafram değerinde, 10 ve 15 saniyelik uzun pozlamalarla kaydedilen görüntülerde meteorların yanı sıra gökyüzünden geçen uçakların ışık izleri de kadraja yansıdı.

Meteorların gökyüzünde bıraktığı parlak izlerle uçakların oluşturduğu ışık çizgilerinin aynı karede buluşması, ortaya dikkat çekici bir kompozisyon çıkardı.

11-13 Ağustos geceleri zirveye ulaşıyor

Perseid meteor yağmurunun en yoğun geçişlerinin 11-13 Ağustos gecelerinde yaşanması bekleniyor. Özellikle gece yarısından sonra, 02.00 ile 05.00 saatleri arasında gökyüzünün daha berrak ve meteor hareketliliğinin daha belirgin olması bekleniyor.

Uygun hava ve karanlık gökyüzü koşullarında saatte 60 ila 100 arasında meteorun gözlemlenebileceği Perseid meteor yağmuru, Erzincan semalarında gökyüzü meraklılarına görsel şölen sunuyor.

Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının izleri

Perseid meteor yağmuru, Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından kopan parçacıkların Dünya atmosferine girmesi sonucu meydana geliyor. Atmosfere yüksek hızla giren bu parçacıkların yanmasıyla oluşan ışık çizgileri, gece gökyüzünde "yıldız kayması" şeklinde görülüyor.

Kuzey Yarımküre'den daha iyi gözlemlenebilen Perseid meteor yağmuru, her yıl ağustos ayında zirveye ulaşarak gökyüzü tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatıyor.