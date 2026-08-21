Pervari\'de Bal Denetimi

Siirt'in Pervari ilçesinde, Pervari Organik Ürünler Kadın Kooperatifi tarafından faaliyet yürütülen izole bölgede bal kontrolü ve denetim gerçekleştirildi.

Denetim kapsamında kooperatif üyeleri, Pervari Kaymakamı Ali Bozkaya'yı ağırladı. Kooperatif tarafından yapılan açıklamada, denetim ve desteklerinden dolayı Kaymakam Bozkaya'ya teşekkür edilerek, kaliteli, güvenilir ve doğal üretim için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.