DENİZLİ (İHA) – Denizli'de çalışmalarını sürdüren El Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşegül Koyuncu Okca, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) davetiyle katıldığı COP31 İklim Zirvesinde, Bozkurt ilçesi İnceler Mahallesi'nde yürütülen kültürel miras çalışmalarını anlattı. Çocukların geleneksel dokuma kültürünü deneyimleyerek öğrendiği İnceler Dijital Merkezi, uluslararası platformda örnek model olarak gündeme geldi.

El Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşegül Koyuncu Okca, 18 Kasım'da Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nde Denizli'nin kültürel mirasını uluslararası katılımcılarla buluşturdu. UNDP Türkiye Pavilyonu'nda, "İklim Eylemi için Dijital Topluluklar: Yarının Köyleri" başlığıyla gerçekleştirilen panelde kırsal kalkınma, dijital dönüşüm, sürdürülebilir üretim ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması ele alındı.

Çocuklar geleneksel dokumayı deneyimle öğreniyor

Panelde İnceler Dijital Merkezi'nde yürütülen çalışmaların yanı sıra Okca'nın kaleme aldığı "Yünlerin Gücü Aşkına: Memo'nun Keşfi" adlı çocuk kitabı da tanıtıldı. Merkezde çocuklar doğal yüne dokunuyor, kirman ve kirkit gibi geleneksel araçları tanıyor, İnceler Habası motiflerini keşfediyor. Böylece geleneksel zanaat bilgisi, çocukların doğrudan katıldığı etkinliklerle yeni kuşaklara aktarılıyor.

Okca, kültürel mirasın korunmasının yanı sıra çocuklara tanıtılması ve sevdirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Kültürel mirası yarın yaşatacak olan çocuklar bugün yetiştirilmezse, gelecekte onların yaşatacağı bir mirastan söz edemeyiz" mesajını verdi.

"Geleneksel üretim sürdürülebilirliğin parçası"

Geleneksel üretim kültürünün iklim ve sürdürülebilirlik açısından da önemli değerler taşıdığına dikkat çeken Okca, israf etmeme, eldeki malzemeyi değerlendirme, ihtiyaç kadar üretme ve paylaşma alışkanlıklarının günümüz sürdürülebilir yaşam anlayışıyla örtüştüğünü belirtti. Panelde, İnceler Dijital Merkezi'nde geliştirilen çocuk odaklı modelin Türkiye'deki diğer Yarının Köyleri merkezlerine de örnek olması ve "Yünlerin Gücü Aşkına: Memo'nun Keşfi" kitabının farklı bölgelerdeki çocukların kendi kültürel değerlerini tanımasında kullanılması görüşü öne çıktı.

COP31'de verdiği mesajla kültürel mirasın geleceğe taşınmasında teknoloji ile geleneksel bilginin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Ayşegül Koyuncu Okca, "Geçmişin bilgisini geleceğin teknolojisiyle buluşturabilirsek, kültürel mirasımızı sadece korumakla kalmaz, onu geleceğin bir parçası haline getirebiliriz." dedi.