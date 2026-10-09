Rize\'de tedavi edilen arı şahini 9 günde 798 kilometre uçup Ürdün\'e ulaştı

Rize'de yaralı halde bulunan ve tedavi edilerek yeniden doğal yaşam alanına salınan arı şahini göç yolculuğunu sürdürüyor. Takılan çip ile takip edilen arı şahininin Ürdün'e ulaştığı tespit edildi.

Rize'de yaralı halde bulunan arı şahini, tedavisinin ardından Vali İhsan Selim Baydaş tarafından 30 Eylül'de Isırlık Tabiat Parkı'nda doğaya salındı. Uydu takibi amacıyla çip takılan arı şahininin göç güzergahı takip edildi. 9 günde 798 kilometre mesafe katederek Ürdün'e ulaşan arı şahini, en yüksek 2 bin 257 metre irtifaya ulaştı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize Bölge Müdürlüğü ekiplerince tedavi ve rehabilitasyon süreçleri tamamlandıktan sonra doğaya salınan arı şahininin yolculuğu, yaban hayatının korunması ve kuşların göç hareketlerinin daha yakından tanınması açısından önemli bilimsel veriler sunuyor. Elde edilen veriler sayesinde kuşun hareketleri ve göç güzergahı anlık olarak izlenebiliyor.