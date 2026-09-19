Rize İyidere'de sel suları, Hayati Dursun'un yeni SUV'unu dikiz aynasına kadar gömdü - Son Dakika
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Rize İyidere'de sel suları, Hayati Dursun'un yeni SUV'unu dikiz aynasına kadar gömdü

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Rize İyidere\'de sel suları, Hayati Dursun\'un yeni SUV\'unu dikiz aynasına kadar gömdü
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Rize İyidere'de dün gece etkili olan yağışlar sonrası taşan dereler ilçe merkezini su altında bıraktı, çok sayıda araç sular altında kaldı. Hayati Dursun'un 2 gün önce aldığı SUV dikiz aynasına kadar suya gömüldü; esnaf can kaybı olmadığını, maddi hasar bulunduğunu söyledi.

Rize'nin İyidere ilçesinde dün gece etkili olan yağışlar sonrasında taşan derelerin getirdiği sel suları ilçe merkezini göle dönüştürürken, çok sayıda araç sular altında kaldı.

Sular altında kalan araçlardan biri ilçe sakinlerinden Hayati Dursun olurken, Dursun'un SUV model aracını 2 gün önce satın aldığı öğrenildi. Aracının sular altında kalması ile ilgili konuşan Hayati Dursun "Eşim gece çok yağmur yağdığını söyledi. Arabayı yeni almıştık pencereden bakalım dedik. Yukarıdan baktık araba sular altında kalmıştı. Araba dikiz aynasına kadar sular altında kalmıştı. Dere yatağı tıkandı ondan dolayı sular hep buraya geldi. Arabayı alalı 2 gün olmuştu. Plakasını dün taktık, kaskosu vardı. 2023 model araba yeni araba. Su biraz çekildi ama araçların dikiz aynasına kadar su vardı. Allah daha büyük afet vermesin" dedi.

Sel sularının çekilmeye başladığı ilçede iş yerlerinde temizlik çalışması da başlarken, çamur ve balçık içindeki iş yerlerine giren esnaflar büyük üzüntü yaşadı. Esnaflar "Can kaybımız yok, bunlar bir şey değil çok şükür bunlar geçer biraz maddi hasarımız oldu o kadar" dediler.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Rize İyidere'de sel suları, Hayati Dursun'un yeni SUV'unu dikiz aynasına kadar gömdü - Son Dakika
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