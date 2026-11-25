Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Zonguldak, Karabük, Bartın, Sinop, Kastamonu, Ordu, Batman, Siirt çevreleri ve Diyarbakır'ın doğu ilçelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden, Batı Karadeniz kıyılarında batılı yönlerden kuvvetli ve yer yer kuvvetli fırtına (50-90 km/sa), İç Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta; İç Anadolu'nun güneydoğu kesimleri ile Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/sa), Karadeniz kıyılarında batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 4

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 9

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 16

Adana: Parçalı ve az bulutlu 20

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 25

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 13

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 13

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 9

Diyarbakır: Parçalı, yer yer çok bulutlu 14