Roma\'dan Osmanlı\'ya uzanan Alameşe Kalesi, Andırın\'da tarih tutkunlarını ağırlıyor

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde doğa ile tarihin kesiştiği stratejik bir noktada yer alan Alameşe (Babikli) Kalesi, bölgenin önemli tarihi yapıları arasında dikkat çekiyor.

Andırın ilçesinde sarp kayalıklar üzerinde yer alan tarihi Alameşe (Babikli) Kalesi, Roma'dan Osmanlı'ya uzanan köklü geçmişi ve Keşiş Çayı ovasına hakim konumuyla doğa ve tarih tutkunlarını ağırlıyor.

Keşiş Çayı'nın geçtiği ovaya hakim sarp kayalık bir tepe üzerinde yükselen kale, M.S. 395 yılından 11. yüzyılın sonlarına kadar Bizans İmparatorluğu hakimiyetinde kalmış, mimari yapısını ise Osmanlı döneminde almış. Geniş bir alanı kontrol amacıyla karakol niteliğinde inşa edilen yapı, arazinin yapısına uygun girintili çıkıntılı mimarisiyle öne çıkıyor.

Kalede, yarım daire kesitli burçlarla desteklenmiş basık kemerli giriş kapısı, savunma burçları ve beşik tonozlu su sarnıcı yer alıyor. Günümüzde harabe halinde olmasına karşın görkemli duruşunu koruyan Alameşe Kalesi, tarih meraklıları ve doğa tutkunları için keşfedilmeyi bekleyen bir rota sunuyor.