Karabük'te gece saatlerinde başlayan kar yağışı Safranbolu ve Eflani ilçelerinde etkili oldu.

Karabük ile Bartın arasındaki 1030 rakımlı Ahmet Usta Geçidi'nde etkili olan kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü. Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar, aileleriyle birlikte kartopu oynayarak keyifli vakit geçirdi. Gece saatlerinde başlayan yağışın etkisini artırmasıyla geçit çevresindeki ormanlık alanlar ve yol kenarları karla kaplandı. Beyaz örtüyle birlikte bölgede seyirlik manzaralar oluştu. Kar manzarasını görmek isteyen bazı sürücüler, araçlarını güvenli noktalara çekerek mola verdi. Aileleriyle bölgeye gelen vatandaşlar ise kartopu oynayıp karın tadını çıkardı. Vatandaşlar, güzel anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Safranbolu ilçesi Bağlar bölgesinde ise karla birlikte tarihi konakların çatıları beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı sonrası ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Eflani ilçesinde içerik üreticisi Muammer Dönmez de ilçeye 10 santimetre kar yağdığını belirtti. Dönmez, kar altında hayvanlara yem bırakırken, ortaya güzel manzaralar çıktı.

Ahmet Usta Geçidi ve çevresindeki ormanlık alanlar ile Safranbolu tarihi konaklarındaki kış manzarası dronla havadan görüntülendi.