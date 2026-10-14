Sağanak Sarıyer Ayazağa\'da açık otoparkı suya çevirdi, bir sürücü araçta mahsur kaldı

Sağanak Sarıyer Ayazağa'da açık otoparkı suya çevirdi, bir sürücü araçta mahsur kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da etkili olan sağanak yağmur Sarıyer Ayazağa Meydan'daki açık otoparkı su altında bıraktı; otoparktaki araçlar sular içinde kalırken bir sürücü aracında mahsur kaldı. Duraklarda bekleyen vatandaşlar ise yaşananları panik içinde izledi.
Sarıyer'de bulunan açık otoparkta araçlar sular içinde kaldı. Bir sürücü ise aracının içinde mahsur kaldı.
Sağanak yağmur İstanbul'da hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sarıyer Ayazağa meydanda bulunan açık otoparkı su bastı. Otoparkta bulunan araçlar sular içinde kaldı. Bir sürücü de aracının içinde mahsur kaldı. Duraklarda bekleyen vatandaşlar, panik içinde yaşananları izledi.
Kaynak: İHA
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