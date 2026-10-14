Sağanak Sarıyer Ayazağa\'da açık otoparkı suya çevirdi, bir sürücü araçta mahsur kaldı

Sarıyer'de bulunan açık otoparkta araçlar sular içinde kaldı. Bir sürücü ise aracının içinde mahsur kaldı.

Sağanak yağmur İstanbul'da hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sarıyer Ayazağa meydanda bulunan açık otoparkı su bastı. Otoparkta bulunan araçlar sular içinde kaldı. Bir sürücü de aracının içinde mahsur kaldı. Duraklarda bekleyen vatandaşlar, panik içinde yaşananları izledi.