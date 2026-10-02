Sakarya\'da taşkın sonrası nehirden gelen odunlar Karasu İhsaniye sahilini kapladı

Sakarya'da etkili olan sağanak yağış ve su taşkınlarının ardından Sakarya Nehri'nden sürüklenen dal, çalı ve odun parçaları, Karasu ilçesi İhsaniye Mahallesi sahilinde birikti.

Kentte etkili olan sağanak yağışın ardından yaşanan su taşkınları ve yükselen su seviyesi, Sakarya Nehri'nin taşıdığı dal ve çalıların kıyıya ulaşmasına sebep oldu. İhsaniye Mahallesi sahilinde geniş bir alana yayılan odun parçaları dikkat çekti. Sahilde biriken odunları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen vatandaş ise "Odun ihtiyacı olanlar buradan alabilir" diyerek kirliliğe vurgu yaptı.