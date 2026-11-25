Sakarya Hendek'te aralıklarla süren kar, Dikmen Yaylası'nı beyaz örtüyle kapladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hendek ilçesinde gece saatlerinde aralıklarla görülen kar yağışı, yüksek kesimdeki Dikmen Yaylası'nı tamamen beyaz örtüyle kapladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kentte etkili olan soğuk havayla sabah saatlerinde yaylada karla kaplı manzaralar görüldü.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde etkili olan kar yağışı, Dikmen Yaylası'nı beyaza bürüdü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Sakarya kuvvetli yağışın etkisinden çıkıp soğuk havaya büründü. Dün gece saatlerinde Hendek ilçesinin ilçenin yüksek kesimlerinde aralıklarla kar yağışı görüldü. Gece saatlerinde etkisini sürdüren yağışla birlikte bin 725 rakımlı Dikmen Yaylası tamamen beyaz örtüyle kaplandı. Sabah saatlerinde karla kaplanan yaylada güzel manzaralar oluştu.
Kaynak: İHA
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