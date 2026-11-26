Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza'da sinek ve haşere ilaçlamasını sürdürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Büyükşehir Belediyesi, Havza'da sinek, haşere ve vektörlerle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, üreme ve barınma ihtimali olan alanlarda biyolojik ilaçlama yaparak popülasyonun kontrol altında tutulmasını hedefliyor.
Samsun Büyükşehir Belediyesi, Havza'da sinek, haşere ve vektörlerle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, özellikle sinek ve diğer haşerelerin üreme ve barınma ihtimalinin bulunduğu alanlarda biyolojik ilaçlama yapılıyor. Çevre ve insan sağlığına duyarlılık gözetilerek gerçekleştirilen çalışmalarda, haşerelerin konabileceği ve yoğunlaşabileceği noktalar öncelikli olarak ilaçlanıyor.
Havza genelinde sürdürülen çalışmalarla sinek ve haşere popülasyonunun kontrol altında tutulması, vatandaşların daha sağlıklı ve rahat bir çevrede yaşamalarının sağlanması hedefleniyor. Belediyenin vektörle mücadele çalışmalarının belirlenen program doğrultusunda devam edeceği bildirildi.
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