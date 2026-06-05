Samsun'da 'Dünya Bize Emanet' Konferansı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun'da 'Dünya Bize Emanet' Konferansı

Samsun\'da \'Dünya Bize Emanet\' Konferansı
05.06.2026 15:54  Güncelleme: 15:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlenen "Dünya Bize Emanet" konferansında çevre bilinci, sürdürülebilir yaşam ve geri dönüşüm konuları ele alınırken, dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Samsun'da 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlenen "Dünya Bize Emanet" konferansında çevre bilinci, sürdürülebilir yaşam ve geri dönüşüm konuları ele alınırken, dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğiyle 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında "Dünya Bize Emanet" konferansı düzenlendi. Programda çevre bilincinin güçlendirilmesi, sürdürülebilir yaşam kültürünün yaygınlaştırılması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılması konuları ele alındı.

Konferansın açılışında konuşan yetkililer, çevrenin korunmasının yalnızca bir tercih değil, gelecek nesillere karşı ortak bir sorumluluk olduğunu vurguladı. 1972 yılında Stockholm'de gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nın ardından ilan edilen 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün bugün dünya genelinde önemli bir farkındalık günü olarak kutlandığı ifade edildi.

Programda ayrıca Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda 2022 yılından bu yana kutlanan "Türkiye Çevre Haftası" etkinliklerine de dikkat çekildi. Bu yıl "Dünya Bize Emanet" temasıyla gerçekleştirilen etkinliklerin, çevrenin gelecek nesillere aktarılması konusunda önemli mesajlar verdiği belirtildi.

Dereceye giren öğrencilere ödül

Program kapsamında düzenlenen Geri Dönüşen Şehir Samsun projesiyle dereceye giren öğrenciler de açıklandı. Anaokul kategorisinde birinci olan Havza İlk Kıvılcım Anaokulu Öğrencisi Zümra Hüma Turguter birinci, İlkokul kategorisinde Atakum Şehit Adem Keskin İlkokulu öğrencisi Kuzey Çevik birinci olurken, Bafra Gaziosmanpaşa İlkokulu öğrencisi Esra Eroğlu ikinci, Vezirköprü Zeki Cevher İlkokulu öğrencisi Osman Batur Aksu ise üçüncü oldu.

Etkinlikte ayrıca geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturan okullar da ödüllendirildi. En fazla atığı geri dönüşüme kazandıran okullar arasında İlkadım Baruthane Ortaokulu birinci, Bafra Cumhuriyet Ortaokulu ikinci, Tekkeköy Ali Emine Kahvecioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise üçüncü sırada yer aldı.

Çevreye duyarlı eserleriyle dereceye giren öğrenciler ve öğretmenler protokol üyeleri tarafından tebrik edildi.

Tarımsal atıkların geri kazanımı için proje tanıtıldı

Programda ayrıca Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilen bitki koruma ürünleri ambalaj atıklarının geri kazanımına yönelik proje tanıtıldı. Proje kapsamında tarımsal faaliyetler sonucu ortaya çıkan ambalaj atıklarının çevreye zarar vermeden toplanması ve geri dönüşümünün sağlanmasının hedeflendiği belirtildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından atık toplama konteynerleri temin edilirken, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından ise atıkların taşınması amacıyla toplama aracının hizmete kazandırıldığı ifade edildi.

Yetkililer, projenin çevrenin korunmasına, sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasına ve sıfır atık hedeflerine katkı sağlayacağını belirterek, çalışmanın Samsun ve üreticiler için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Etkinliğe, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve il müdürleri katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Dünya Çevre Günü, Yerel Yönetim, Samsun, Dünya, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Samsun'da 'Dünya Bize Emanet' Konferansı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Niğde’de bir hastanın vücudundan 7 kiloluk tümör çıkarıldı Niğde'de bir hastanın vücudundan 7 kiloluk tümör çıkarıldı
Sergej Jakirovic, Acun Ilıcalı’nın kendisine yaptığı teklifi açıkladı Sergej Jakirovic, Acun Ilıcalı'nın kendisine yaptığı teklifi açıkladı
CHP YDK Başkanı Polat: Özkan Yalım’ı affetmedik CHP YDK Başkanı Polat: Özkan Yalım'ı affetmedik
Sultanbeyli Belediyesi harekete geçti: Sabah namazı, kahvaltı ve milli maç bir arada Sultanbeyli Belediyesi harekete geçti: Sabah namazı, kahvaltı ve milli maç bir arada
Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin adli kontrol şartıyla tahliye edildi Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin adli kontrol şartıyla tahliye edildi
Beyoğlu’nda “Sıfır Atık“ seferberliği Beyoğlu'nda "Sıfır Atık" seferberliği

16:12
Reyhanlı’daki terör saldırısı davasında karar açıklandı
Reyhanlı'daki terör saldırısı davasında karar açıklandı
15:55
Fenerbahçe ve Galatasaray Dünya Kupası’ndan servet kazanacak
Fenerbahçe ve Galatasaray Dünya Kupası'ndan servet kazanacak
15:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
15:23
Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi Meclis’te Kamuda istihdam edilecekler
Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi Meclis'te! Kamuda istihdam edilecekler
15:19
Uçak kalktı geliyor Beşiktaş’a İtalyan hoca
Uçak kalktı geliyor! Beşiktaş'a İtalyan hoca
14:07
Sahra Çölü’nde kamyon arızalandı, en az 50 kişi susuzluktan öldü
Sahra Çölü'nde kamyon arızalandı, en az 50 kişi susuzluktan öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 16:16:09. #7.12#
SON DAKİKA: Samsun'da 'Dünya Bize Emanet' Konferansı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.