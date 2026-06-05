Samsun\'da \'Dünya Bize Emanet\' Konferansı

Samsun'da 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlenen "Dünya Bize Emanet" konferansında çevre bilinci, sürdürülebilir yaşam ve geri dönüşüm konuları ele alınırken, dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğiyle 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında "Dünya Bize Emanet" konferansı düzenlendi. Programda çevre bilincinin güçlendirilmesi, sürdürülebilir yaşam kültürünün yaygınlaştırılması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılması konuları ele alındı.

Konferansın açılışında konuşan yetkililer, çevrenin korunmasının yalnızca bir tercih değil, gelecek nesillere karşı ortak bir sorumluluk olduğunu vurguladı. 1972 yılında Stockholm'de gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nın ardından ilan edilen 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün bugün dünya genelinde önemli bir farkındalık günü olarak kutlandığı ifade edildi.

Programda ayrıca Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda 2022 yılından bu yana kutlanan "Türkiye Çevre Haftası" etkinliklerine de dikkat çekildi. Bu yıl "Dünya Bize Emanet" temasıyla gerçekleştirilen etkinliklerin, çevrenin gelecek nesillere aktarılması konusunda önemli mesajlar verdiği belirtildi.

Dereceye giren öğrencilere ödül

Program kapsamında düzenlenen Geri Dönüşen Şehir Samsun projesiyle dereceye giren öğrenciler de açıklandı. Anaokul kategorisinde birinci olan Havza İlk Kıvılcım Anaokulu Öğrencisi Zümra Hüma Turguter birinci, İlkokul kategorisinde Atakum Şehit Adem Keskin İlkokulu öğrencisi Kuzey Çevik birinci olurken, Bafra Gaziosmanpaşa İlkokulu öğrencisi Esra Eroğlu ikinci, Vezirköprü Zeki Cevher İlkokulu öğrencisi Osman Batur Aksu ise üçüncü oldu.

Etkinlikte ayrıca geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturan okullar da ödüllendirildi. En fazla atığı geri dönüşüme kazandıran okullar arasında İlkadım Baruthane Ortaokulu birinci, Bafra Cumhuriyet Ortaokulu ikinci, Tekkeköy Ali Emine Kahvecioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise üçüncü sırada yer aldı.

Çevreye duyarlı eserleriyle dereceye giren öğrenciler ve öğretmenler protokol üyeleri tarafından tebrik edildi.

Tarımsal atıkların geri kazanımı için proje tanıtıldı

Programda ayrıca Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilen bitki koruma ürünleri ambalaj atıklarının geri kazanımına yönelik proje tanıtıldı. Proje kapsamında tarımsal faaliyetler sonucu ortaya çıkan ambalaj atıklarının çevreye zarar vermeden toplanması ve geri dönüşümünün sağlanmasının hedeflendiği belirtildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından atık toplama konteynerleri temin edilirken, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından ise atıkların taşınması amacıyla toplama aracının hizmete kazandırıldığı ifade edildi.

Yetkililer, projenin çevrenin korunmasına, sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasına ve sıfır atık hedeflerine katkı sağlayacağını belirterek, çalışmanın Samsun ve üreticiler için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Etkinliğe, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve il müdürleri katıldı. - SAMSUN