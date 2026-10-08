Samsun\'da gençlik iklim çalıştayında 50 öğrenci bildirge taslağı hazırladı

Samsun'da, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek COP31 hazırlıkları kapsamında "Samsun Ulusal Gençlik İklim Çalıştayı" düzenlendi.

İlkadım Emine Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştaya İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, il ve ilçe eğitim yöneticileri, 6 liseden 50 öğrenci, 7 öğretmen ve Haydi Yapalım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Çevre Mühendisi Yusuf Dursun Durmuş katıldı.

"Su Ekosistemleri ve İklim Riskleri" temasıyla düzenlenen çalıştayda öğrenciler, iklim ve çevre sorunlarını ele alarak yaşadıkları çevrenin ihtiyaçlarına yönelik görüş ve uygulanabilir çözüm önerileri geliştirdi.

Öğrencilerin katkılarıyla hazırlanan Samsun Gençlik İklim Bildirgesi taslağının ulusal düzeye taşınarak Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne iletileceği bildirildi.