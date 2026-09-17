Samsun'da göl ve barajlara 1 milyon 125 bin sazan yavrusu bırakıldı - Son Dakika
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Samsun'da göl ve barajlara 1 milyon 125 bin sazan yavrusu bırakıldı

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Samsun\'da göl ve barajlara 1 milyon 125 bin sazan yavrusu bırakıldı
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Samsun'un iç su kaynaklarında yürütülen balıklandırma projesi kapsamında göl ve barajlara toplam 1 milyon 125 bin sazan yavrusu salındı. Bafra'daki Derbent Barajı'na bırakılan 225 bin yavru için kooperatif başkanı Öztürk, balıklar 3 kilograma ulaşana kadar avlanmayacağını söyledi.

Samsun'un iç su kaynaklarının balık popülasyonunu artırmak, su ürünleri kaynaklarını zenginleştirmek ve sürdürülebilir balıkçılığı desteklemek amacıyla yürütülen "İç Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında, kent genelindeki göl ve barajlara toplam 1 milyon 125 bin adet sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında ilk olarak Bafra'daki Derbent Barajı'na 225 bin adet sazan yavrusu salındı. Ardından Samsun'un farklı iç su kaynaklarında balıklandırma çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında Altınkaya Baraj Gölü'ne 225 bin, Liman Gölü'ne 150 bin, Karaboğaz Gölü'ne 150 bin, Cernek Gölü'ne 150 bin, Gıcı ve bağlı göllere ise 225 bin adet sazan yavrusu bırakıldı.

"3 kilograma ulaşıncaya kadar avlanmalarına izin vermeyeceğiz"

Bafra Kolay ve Çevre Köyleri Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Adnan Öztürk, gerçekleştirilen balıklandırma çalışmasının bölgedeki balıkçılık açısından önemli olduğunu söyledi. Öztürk, "Devletimizin yapmış olduğu balıklandırma çalışmaları kapsamında bugün gölümüze ayrılan sazan yavrularını suyla buluşturduk. Bu yavruların büyümesi ve balık popülasyonunun artması için koruma çalışmalarına da önem veriyoruz. Bir sonraki yıl yaklaşık yarım kilogram ağırlığa ulaşmasını, sonraki yıllarda ise her yıl üzerine yaklaşık 700 gram koyarak büyümelerini bekliyoruz. Balıklar 3 kilogram ağırlığa ulaşıncaya kadar avlanmalarına izin vermeyeceğiz. 3 kilogramın üzerine çıkan sazanları ise kontrollü şekilde halkımızla buluşturacağız" dedi.

Kaynak: İHA
BalıkçılıkDerbentSamsunBafraÇevreDoğaSon Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da göl ve barajlara 1 milyon 125 bin sazan yavrusu bırakıldı - Son Dakika
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