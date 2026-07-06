Heyelan yaşanan Derecik Şehir Mezarlığı'nda iyileştirme çalışmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Heyelan yaşanan Derecik Şehir Mezarlığı'nda iyileştirme çalışmaları

Heyelan yaşanan Derecik Şehir Mezarlığı\'nda iyileştirme çalışmaları
06.07.2026 15:03  Güncelleme: 15:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da heyelanın etkilediği Derecik Şehir Mezarlığı'nda zemin güçlendirme, drenaj ve altyapı yenileme çalışmaları devam ediyor. 140 fore kazık imal edilirken, yollar genişletiliyor ve güvenlik sistemleri kuruluyor.

Samsun'da heyelanın etkilediği Derecik Şehir Mezarlığı'nda başlatılan kapsamlı iyileştirme çalışmaları sürüyor. Zemin güçlendirme çalışmalarının büyük bölümü tamamlanırken, mezarlığın altyapısı da modern standartlara uygun şekilde yeniden düzenleniyor.

İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde bulunan Derecik Şehir Mezarlığı'nda meydana gelen heyelanın ardından harekete geçen Samsun Büyükşehir Belediyesi, bilimsel veriler doğrultusunda hazırlanan projeyi sahada uygulamaya devam ediyor. Çalışmalar kapsamında ilk olarak mezarlığın üst kotunda kafa hendeği açılarak derin drenaj sistemi oluşturuldu. Böylece yüzey ve yeraltı sularının kontrollü şekilde tahliyesi sağlandı.

Alanında uzman akademisyenlerin hazırladığı jeolojik ve jeoteknik etüt raporları doğrultusunda hazırlanan zemin iyileştirme projesi kapsamında heyelandan etkilenen 302 mezar kontrollü şekilde kaldırılarak saha tesviyesi gerçekleştirildi. Ardından 120 santimetre çapında, 22 metre derinliğinde toplam 140 fore kazık imal edilerek 252 metre uzunluğundaki hat boyunca zemin güçlendirme çalışmaları tamamlandı.

Haziran ayında başlayan ikinci etap çalışmalarda ise mezarlık içerisindeki araç ve yaya yollarının drenaj altyapısı güçlendiriliyor. Çalışmalarla yeraltı ve yüzey sularının güvenli şekilde uzaklaştırılması sağlanarak olası heyelan risklerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında mezarlığın fiziki altyapısı da yenileniyor. Ses sistemi, aydınlatma, güvenlik kamera sistemi ve yeni çeşmelerin yapımı sürerken, heyelan nedeniyle kaldırılan mezarlar da proje doğrultusunda yeniden inşa ediliyor. Bayram dönemlerinde yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla mezarlık giriş yolu genişletilip şerit sayısı artırılıyor. Ayrıca ikinci giriş kapısı ve bağlantı yolunun yapımıyla ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amaçlanıyor.

"Güvenli ve uzun yıllar hizmet verecek bir yapı oluşturuyoruz"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, heyelanın ardından gerekli tüm çalışmaların hızla başlatıldığını belirterek, "Gerçekleştirdiğimiz zemin güçlendirme çalışmalarıyla heyelan riskini ortadan kaldırırken mezarlığımızın altyapısını da ihtiyaçlara uygun hale getiriyoruz. Drenaj sistemlerinden fore kazık uygulamalarına, yol düzenlemelerinden aydınlatma ve güvenlik sistemlerine kadar her ayrıntıyı titizlikle planlıyor ve uyguluyoruz. Heyelan nedeniyle etkilenen mezarlarımızı da büyük bir hassasiyetle yeniden inşa ediyoruz. Mezarlıklarımız geçmişimizle bağ kurduğumuz, manevi değeri çok yüksek alanlar. Bu nedenle yürüttüğümüz her çalışmada hemşehrilerimizin duygularını gözetiyor, aynı zamanda güvenli ve uzun yıllar hizmet verecek bir yapı oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Samsun, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Heyelan yaşanan Derecik Şehir Mezarlığı'nda iyileştirme çalışmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin’de aşırı sıcaklara kıskandıran çözüm: Dereceyi dakikalar içinde düşürüyor Çin'de aşırı sıcaklara kıskandıran çözüm: Dereceyi dakikalar içinde düşürüyor
Altında 5 haftanın ardından ilk yükseliş Altında 5 haftanın ardından ilk yükseliş
Plajda oturan başörtülü anne ile kızına skandal saldırı: Buralar bizim, defolun Plajda oturan başörtülü anne ile kızına skandal saldırı: Buralar bizim, defolun
Güney Kıbrıs’ta saldırıya uğrayan 47 yaşındaki Türk vatandaşı entübe edildi Güney Kıbrıs'ta saldırıya uğrayan 47 yaşındaki Türk vatandaşı entübe edildi
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer: Yiğit Çolak Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer: Yiğit Çolak
Zamlı maaşlarda ödeme takvimi belli oldu Zamlı maaşlarda ödeme takvimi belli oldu

15:15
Resmen kesinleşti ABD Başkanı Trump yarın Ankara’da
Resmen kesinleşti! ABD Başkanı Trump yarın Ankara'da
14:13
Tarihi zirve için geri sayım başladı NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara’da
Tarihi zirve için geri sayım başladı! NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'da
13:35
NATO Zirvesi öncesi Fransa’dan kritik Türkiye adımı SAMPT satışında yeşil ışık
NATO Zirvesi öncesi Fransa'dan kritik Türkiye adımı! SAMP/T satışında yeşil ışık
13:15
ABD kararı bardağı taşırdı UEFA’dan FIFA’ya çok sert uyarı
ABD kararı bardağı taşırdı! UEFA'dan FIFA'ya çok sert uyarı
13:11
ABD Başkanı Trump’ın kalacağı otelin karşısına Filistin bayrağı asıldı
ABD Başkanı Trump'ın kalacağı otelin karşısına Filistin bayrağı asıldı
13:02
İran’a ihanet ettiği iddia edilen Kaani geri döndü
İran'a ihanet ettiği iddia edilen Kaani geri döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 15:17:46. #.0.2#
SON DAKİKA: Heyelan yaşanan Derecik Şehir Mezarlığı'nda iyileştirme çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.