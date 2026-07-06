Heyelan yaşanan Derecik Şehir Mezarlığı\'nda iyileştirme çalışmaları

Samsun'da heyelanın etkilediği Derecik Şehir Mezarlığı'nda başlatılan kapsamlı iyileştirme çalışmaları sürüyor. Zemin güçlendirme çalışmalarının büyük bölümü tamamlanırken, mezarlığın altyapısı da modern standartlara uygun şekilde yeniden düzenleniyor.

İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde bulunan Derecik Şehir Mezarlığı'nda meydana gelen heyelanın ardından harekete geçen Samsun Büyükşehir Belediyesi, bilimsel veriler doğrultusunda hazırlanan projeyi sahada uygulamaya devam ediyor. Çalışmalar kapsamında ilk olarak mezarlığın üst kotunda kafa hendeği açılarak derin drenaj sistemi oluşturuldu. Böylece yüzey ve yeraltı sularının kontrollü şekilde tahliyesi sağlandı.

Alanında uzman akademisyenlerin hazırladığı jeolojik ve jeoteknik etüt raporları doğrultusunda hazırlanan zemin iyileştirme projesi kapsamında heyelandan etkilenen 302 mezar kontrollü şekilde kaldırılarak saha tesviyesi gerçekleştirildi. Ardından 120 santimetre çapında, 22 metre derinliğinde toplam 140 fore kazık imal edilerek 252 metre uzunluğundaki hat boyunca zemin güçlendirme çalışmaları tamamlandı.

Haziran ayında başlayan ikinci etap çalışmalarda ise mezarlık içerisindeki araç ve yaya yollarının drenaj altyapısı güçlendiriliyor. Çalışmalarla yeraltı ve yüzey sularının güvenli şekilde uzaklaştırılması sağlanarak olası heyelan risklerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında mezarlığın fiziki altyapısı da yenileniyor. Ses sistemi, aydınlatma, güvenlik kamera sistemi ve yeni çeşmelerin yapımı sürerken, heyelan nedeniyle kaldırılan mezarlar da proje doğrultusunda yeniden inşa ediliyor. Bayram dönemlerinde yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla mezarlık giriş yolu genişletilip şerit sayısı artırılıyor. Ayrıca ikinci giriş kapısı ve bağlantı yolunun yapımıyla ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amaçlanıyor.

"Güvenli ve uzun yıllar hizmet verecek bir yapı oluşturuyoruz"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, heyelanın ardından gerekli tüm çalışmaların hızla başlatıldığını belirterek, "Gerçekleştirdiğimiz zemin güçlendirme çalışmalarıyla heyelan riskini ortadan kaldırırken mezarlığımızın altyapısını da ihtiyaçlara uygun hale getiriyoruz. Drenaj sistemlerinden fore kazık uygulamalarına, yol düzenlemelerinden aydınlatma ve güvenlik sistemlerine kadar her ayrıntıyı titizlikle planlıyor ve uyguluyoruz. Heyelan nedeniyle etkilenen mezarlarımızı da büyük bir hassasiyetle yeniden inşa ediyoruz. Mezarlıklarımız geçmişimizle bağ kurduğumuz, manevi değeri çok yüksek alanlar. Bu nedenle yürüttüğümüz her çalışmada hemşehrilerimizin duygularını gözetiyor, aynı zamanda güvenli ve uzun yıllar hizmet verecek bir yapı oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN