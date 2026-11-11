Sandıklı’da 500 fidan toprakla buluşturuldu

Sandıklı’da 500 fidan toprakla buluşturulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, 500 fidan toprakla buluşturuldu.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, 500 fidan toprakla buluşturuldu.
Sandıklı Orman İşletme Müdürlüğü ev sahipliğinde Karadirek köyünde bulunan Şehit İbrahim Cengiz Hatıra Ormanı'nda gerçekleştirilen program, "Geleceğe Nefes Dünyaya Barış" sloganıyla yapıldı.
Törende, ağaçlandırma ve orman varlığının artırılmasının önemine ilişkin konuşmalar yapıldı. Ardından sahada hazırlanan dikim alanlarına geçen katılımcılar, fidanları toprakla buluşturarak ilk can sularını verdi. Program kapsamındaki fidan dikim etkinliğine, Sandıklı Kaymakamı Batuhan Bingöl, Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş ve protokol üyeleri katıldı.
Tören, hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi.
Kaynak: İHA