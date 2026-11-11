Sandıklı’da 500 fidan toprakla buluşturuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sandıklı’da 500 fidan toprakla buluşturuldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sandıklı’da 500 fidan toprakla buluşturuldu
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Sandıklı Orman İşletme Müdürlüğü ev sahipliğinde Karadirek köyünde bulunan Şehit İbrahim Cengiz Hatıra Ormanı'nda gerçekleştirilen program, "Geleceğe Nefes Dünyaya Barış" sloganıyla yapıldı.

Törende, ağaçlandırma ve orman varlığının artırılmasının önemine ilişkin konuşmalar yapıldı. Ardından sahada hazırlanan dikim alanlarına geçen katılımcılar, fidanları toprakla buluşturarak ilk can sularını verdi. Program kapsamındaki fidan dikim etkinliğine, Sandıklı Kaymakamı Batuhan Bingöl, Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş ve protokol üyeleri katıldı.

Tören, hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerEtkinliklerSandıklıÇevreAfyonDoğaSon Dakika

Babası fon soruşturmasında gözaltında Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı Babası fon soruşturmasında gözaltında! Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı
Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı İşte konuşulan rakam Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı! İşte konuşulan rakam
11 aylık bebek diri diri gömüldü 24 saat sonra sağ bulundu 11 aylık bebek diri diri gömüldü! 24 saat sonra sağ bulundu
Ortaklık cinayetle bitti 20 bıçak darbesine “Bir anlık sinir“ dedi Ortaklık cinayetle bitti! 20 bıçak darbesine "Bir anlık sinir" dedi
Eğlence mekanına silahlı saldırı Gencecik adamı hayattan kopardılar Eğlence mekanına silahlı saldırı! Gencecik adamı hayattan kopardılar
Akaryakıtta çifte indirim müjdesi Akaryakıtta çifte indirim müjdesi
12:12
Bakan Göktaş’ın elinin havada kaldığı an
Bakan Göktaş'ın elinin havada kaldığı an!
12:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY liderini Hristodulidis’i karşılamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY liderini Hristodulidis'i karşılamadı
12:01
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
11:56
Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia
Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia
11:50
Üç gün arayla ikinci buluşma Aliyev’den dikkat çeken mesaj
Üç gün arayla ikinci buluşma! Aliyev'den dikkat çeken mesaj
11:12
Şahap Kavcıoğlu’nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı
Şahap Kavcıoğlu'nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 12:50:11. #.0.2#
SON DAKİKA: Sandıklı’da 500 fidan toprakla buluşturuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android