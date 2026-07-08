Sarıgöl'de Sokak Hayvanlarına Destek Derneği Kuruldu - Son Dakika
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Sarıgöl'de Sokak Hayvanlarına Destek Derneği Kuruldu

Sarıgöl\'de Sokak Hayvanlarına Destek Derneği Kuruldu
08.07.2026 10:13
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Sarıgöl'de kurulan dernek, sahipsiz sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirecek.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde hayvanseverler tarafından kurulan Sarıgöl Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği, sahipsiz sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmek amacıyla çalışmalarına başladı. Gönüllülerin desteğiyle yürütülen faaliyetler ilçede takdir topluyor.

Dernek başkanlığına seçilen Nermin Gümüşlü, derneğin temel hedefinin sahipsiz sokak hayvanlarının yaşam hakkını korumak olduğunu belirterek, "Faaliyetlerimiz sahipsiz sokak hayvanlarının haklarını koruyabilmek, elimizden geldiğince tedavi ve barınmalarına destek olabilmek, sahiplendirmeye aracılık etmek, sahiplendirilen hayvanların kısırlaştırılmasını ve iyi şartlarda bakılmasını sağlamak, hayvan sevgisi ve hayvan hakları konusunda toplumda farkındalık oluşturmak üzerine yürütülmektedir." dedi.

Sarıgöl'de çok sayıda hayvanseverin gönüllü olarak derneğe destek verdiğini ifade eden Gümüşlü, mama yardımları ve gönüllü katkılar sayesinde sokak hayvanlarının ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydetti.

İlçede faaliyetlerine başlayan dernek, hem sahipsiz hayvanların yaşam kalitesini artırmayı hem de toplumda hayvan hakları konusunda bilinç oluşturmayı hedefliyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Sivil Toplum, 3. Sayfa, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Sarıgöl'de Sokak Hayvanlarına Destek Derneği Kuruldu - Son Dakika

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