Sarıkamış Şehitleri Orman Parkı’nda yeni dönem: Doğayla iç içe yeşil alan etkinlik alanı için çalışmalar değerlendirildi - Son Dakika
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Sarıkamış Şehitleri Orman Parkı’nda yeni dönem: Doğayla iç içe yeşil alan etkinlik alanı için çalışmalar değerlendirildi

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Sarıkamış Şehitleri Orman Parkı’nda yeni dönem: Doğayla iç içe yeşil alan etkinlik alanı için çalışmalar değerlendirildi
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Sarıkamış’ta bulunan Sarıkamış Şehitleri Orman Parkı’nda yürütülecek düzenleme ve geliştirme çalışmaları kapsamında saha incelemesi gerçekleştirildi.

Sarıkamış'ta bulunan Sarıkamış Şehitleri Orman Parkı'nda yürütülecek düzenleme ve geliştirme çalışmaları kapsamında saha incelemesi gerçekleştirildi. Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, beraberindeki Sarıkamış Orman İşletme Müdürü ile birlikte park alanını inceleyerek yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, Sarıkamış programı kapsamında ilçede çeşitli incelemelerde bulundu. Karakurt'un programındaki duraklardan biri de Sarıkamış Şehitleri Orman Parkı oldu.

Beraberindeki Sarıkamış Orman İşletme Müdürü ile birlikte park alanında incelemelerde bulunan Karakurt, mevcut durum ve alanda yapılması planlanan düzenlemeler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Saha gezisi sırasında orman parkının kullanım kapasitesinin artırılması, vatandaşların doğayla iç içe vakit geçirebileceği alanların geliştirilmesi ve yeşil alan etkinlik alanı ihtiyaçlarına cevap verecek düzenlemelerin hayata geçirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Sarıkamış'ın doğal ve tarihi dokusuyla önemli bir konuma sahip olduğuna dikkat çekilen incelemelerde, orman parkında gerçekleştirilecek çalışmaların doğal yapıya zarar vermeden, alanın mevcut özellikleri gözetilerek planlanmasının önemine vurgu yapıldı.

Vatandaşların dinlenme, yürüyüş, doğayla buluşma ve açık alanlardan yararlanma imkanlarını artırmaya yönelik çalışmaların, alanın kullanım amacına uygun şekilde gerçekleştirilmesi ele alındı.

Bölge Müdürü Serkan Karakurt, incelemeler sırasında çalışmaların planlanan program doğrultusunda titizlikle yürütülmesi, doğal dokunun korunması ve yapılacak düzenlemelerin uzun vadeli kullanım dikkate alınarak hayata geçirilmesi yönünde talimat verdi.

Karakurt, Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü ve görevli ekibe çalışmalarında kolaylıklar dileyerek, alanda yapılacak çalışmaların takip edilmesini istedi.

Sarıkamış Şehitleri Orman Parkı'nda yapılması planlanan düzenlemelerle birlikte alanın, bölge halkının yanı sıra Sarıkamış'a gelen ziyaretçilerin de doğayla iç içe vakit geçirebileceği önemli bir dinlenme ve yeşil alan etkinlik alanı noktası olarak geliştirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA
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