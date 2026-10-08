Sarıkamış'ta boz ayılar kış uykusu öncesi ilçe merkezine inip çöpleri karıştırdı - Son Dakika
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Sarıkamış'ta boz ayılar kış uykusu öncesi ilçe merkezine inip çöpleri karıştırdı

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Sarıkamış\'ta boz ayılar kış uykusu öncesi ilçe merkezine inip çöpleri karıştırdı
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Sarıkamış'ta kış uykusu öncesi yiyecek arayan boz ayılar, akşam saatlerinde ilçe merkezine inerek çöp konteynerlerini deviriyor. Vatandaşlar gece sokaklarda ayılarla karşılaşabiliyor, bir ayı cep telefonuyla görüntülendi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kış uykusu öncesi yiyecek arayan boz ayılar, ilçe merkezinde adeta sokak sokak dolaşıyor. Akşam saatlerinde cadde ve sokaklara inen ayılar, çöp konteynerlerini devirerek yiyecek ararken, vatandaşlar ise her an bir konteynerin arkasından çıkabilecek ayıyla karşılaşabiliyor.

Sarıkamış'ın ormanlarla çevrili yerleşim alanlarında son günlerde boz ayı hareketliliği dikkat çekiyor. Özellikle akşam saatlerinde ilçe merkezine kadar inen ayılar, yiyecek bulmak için cadde ve sokaklarda dolaşıyor.

İlçe merkezinde yiyecek arayan boz ayıların en sık uğradığı noktaların başında çöp konteynerleri geliyor. Konteynerleri devirerek içerisinde yiyecek arayan ayılar, çöpleri etrafa dağıtırken, zaman zaman konteynerlerin hemen arkasında bekleyerek yiyecek aramayı sürdürüyor.

Karanlığın çökmesiyle birlikte sokaklarda daha sık görülmeye başlayan ayılar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla da görüntüleniyor. Sarıkamış sokaklarında karşılarına çıkan ayılar nedeniyle vatandaşlar, özellikle gece saatlerinde daha dikkatli hareket ediyor.

Boz ayıların kış uykusu öncesinde enerji depolamak amacıyla daha fazla besin aradığı bu dönemde, doğal yaşam alanlarından ilçe merkezine inmeleri dikkat çekiyor. Yiyecek kokusuna gelen ayılar, özellikle çöp konteynerlerini karıştırarak beslenmeye çalışıyor. Çöp konteynerinde yiyecek arayan ayı cep telefonuyla kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde vatandaşın ayıya 'gel sarıkız gel' diye seslenmesi, ayının ayağa kalması ve daha sonra koşarak uzaklaşması yer alıyor.

Kaynak: İHA
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