Sarıkamış'ta Haziran'da Kış Sporları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sarıkamış'ta Haziran'da Kış Sporları

Sarıkamış\'ta Haziran\'da Kış Sporları
07.06.2026 09:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıkamış'ta yaz ayında kar üzerinde snowboard yapan Ömer Kurtuluş, doğanın eşsiz manzarasını sundu.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Sarıkamış'ta haziran ayında sıra dışı görüntüler ortaya çıktı. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yüksek rakımlı bölgelerde halen varlığını sürdüren kar örtüsü, doğa ve spor tutkunu Ömer Kurtuluş'a yaz mevsiminde kış sporları yapma fırsatı sundu.

Sarıçam ormanlarıyla ünlü Sarıkamış'ta, erimeyen kar kütleleri üzerinde snowboard yapan Kurtuluş, adeta mevsimlere meydan okudu. Bir tarafta yazın canlı yeşil tonları, diğer tarafta kıştan kalan beyaz kar örtüsü eşsiz manzaralar oluşturdu. Doğanın sunduğu bu sıra dışı tablo, görenleri mest etti.

"Aksiyon kamerası her anı kaydetti"

Kurtuluş'un snowboard yaptığı anlar aksiyon kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde sarıçam ormanlarının arasında uzanan kar kütleleri üzerinde yapılan kayışlar dikkat çekerken, ortaya çıkan manzara kartpostalları aratmayan görüntülere sahne oldu.

"Yazın kış sporu yapmak eşsiz bir duygu"

Haziran ayında snowboard yapmanın kendisi için unutulmaz bir deneyim olduğunu belirten Ömer Kurtuluş, Sarıkamış'ın her zaman sürprizlerle dolu olduğunu kaydetti.

Kristal kar yapısı ve uzun süre yerde kalan kar örtüsüyle dünyaca ünlü Sarıkamış, yalnızca kış aylarında değil yılın her döneminde doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde karın geç erimesi, bölgede farklı mevsimlerin aynı anda yaşanmasına imkan tanıyor.

"Sosyal medyada büyük ilgi gördü"

Haziran ayında snowboard yapılan görüntüler kısa sürede ilgi toplarken, sosyal medya kullanıcıları da görüntülere yoğun ilgi gösterdi. Yaz ve kış mevsimlerini aynı karede buluşturan görüntüler, Sarıkamış'ın doğal zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye'nin en özel kış destinasyonlarından biri olan Sarıkamış, haziran ayında bile kayak ve snowboard yapılabilen yüksek rakımlı bölgeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Yemyeşil sarıçam ormanlarıyla beyaz kar örtüsünün buluştuğu eşsiz manzara, bölgenin dört mevsim sunduğu doğal güzellikleri bir kez daha ortaya koydu. - KARS

Kaynak: İHA

Turizm, Çevre, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Sarıkamış'ta Haziran'da Kış Sporları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlkokul öğrencilerinin tartışmasında anne 10 yaşındaki çocuğu darp etti İlkokul öğrencilerinin tartışmasında anne 10 yaşındaki çocuğu darp etti
Yemek bırakmak için kocasının araç tamir atölyesine geldi, motor ustası oldu Yemek bırakmak için kocasının araç tamir atölyesine geldi, motor ustası oldu
Buca Belediyesi soruşturması: Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç tutuklandı Buca Belediyesi soruşturması: Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç tutuklandı
Yağmur dinlemedi, Ankara Tarkan’a koştu Yağmur dinlemedi, Ankara Tarkan'a koştu
SPK’dan fiili dolaşımdaki pay oranı hesaplamasına ilişkin yeni düzenleme SPK'dan fiili dolaşımdaki pay oranı hesaplamasına ilişkin yeni düzenleme
Merkez Bankası Parolapara’nın faaliyet iznini iptal etti Merkez Bankası Parolapara'nın faaliyet iznini iptal etti

08:37
ABD’de 2 kişi birbirine ateş etti, festival alanı kana bulandı
ABD'de 2 kişi birbirine ateş etti, festival alanı kana bulandı
08:36
İstanbul’da esrarengiz olay Denizde sırt üstü yatıp ağlarken bulundu
İstanbul'da esrarengiz olay! Denizde sırt üstü yatıp ağlarken bulundu
08:20
Üç ilimizde seçim heyecanı Sandıklar kuruldu, oy verme işlemi başladı
Üç ilimizde seçim heyecanı! Sandıklar kuruldu, oy verme işlemi başladı
07:20
Türkiye tatilinde ilginç kriz Rus kadınlar birbirini eleştirdi
Türkiye tatilinde ilginç kriz! Rus kadınlar birbirini eleştirdi
06:40
Hürmüz Boğazı’nda kritik gelişme ABD iki İran İHA’sını düşürdü
Hürmüz Boğazı'nda kritik gelişme! ABD iki İran İHA'sını düşürdü
06:01
Kolombiya karıştı Petro’nun kızını görmezden gelen Rodriguez gündem oldu
Kolombiya karıştı! Petro'nun kızını görmezden gelen Rodriguez gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2026 09:18:49. #7.12#
SON DAKİKA: Sarıkamış'ta Haziran'da Kış Sporları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.