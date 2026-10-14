Sarıyer\'de sağanakta onlarca araç suda mahsur kaldı, yeni görüntüler ortaya çıktı

Sarıyer'de sağanakta onlarca araç suda mahsur kaldı, yeni görüntüler ortaya çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Sarıyer'de etkili olan sağanak yağış yolları göle çevirdi. Ayazağa'da göle dönen yolda onlarca araç suda ilerleyemeyerek mahsur kalırken, yeni görüntülerde araçların suya gömüldüğü ve istinat ile bahçe duvarlarının şelaleye döndüğü görülüyor.
İstanbul Sarıyer'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle dönerken, araçların su altında kaldığı ve istinat duvarının şelaleye döndüğü yeni görüntüler ortaya çıktı.
İstanbul Sarıyer'de etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle yollar göle dönerken, istinat duvarları ise şelaleyi andırdı. Ayazağa'da göle dönen yolda araçların suya gömüldüğü yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde onlarca aracın suda ilerleyemeyerek mahsur kaldığı görülüyor. Sokakların su altında kalması nedeniyle istinat ve bahçe duvarları adeta şelaleye döndü.
Kaynak: İHA
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