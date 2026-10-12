SASKİ, Salıpazarı ve Terme\'de 11 bin 350 metrelik isale hattı çalışması yürütüyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Salıpazarı Barajı kapsamında içme suyu arıtma tesisi inşaatını sürdürürken, suyun bölgeye ulaştırılması amacıyla toplam 11 bin 350 metre uzunluğunda isale hattı çalışması yürütüyor.

Salıpazarı ve Terme ilçelerini kapsayan çalışmalar çerçevesinde, Dikencik ile Köybuçağı Mahalleleri arasına 800 milimetre çapında 8 bin metre duktil boru döşeniyor. Alanyaykın ile Kocalar Mahalleleri arasında ise bin 400 milimetre çapında 3 bin 350 metre duktil boru kullanılıyor. Salıpazarı Barajı kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarla bölgenin içme suyu altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

SASKİ, su kaynaklarının verimli kullanılması ve şehrin gelecekteki içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla altyapı yatırımlarını sürdürüyor.