Şehzadeler Belediyesi çöp konteynerine ev eşyası atanlara ceza uyarısında bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Şehzadeler Belediyesi çöp konteynerine ev eşyası atanlara ceza uyarısında bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şehzadeler Belediyesi çöp konteynerine ev eşyası atanlara ceza uyarısında bulundu
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Şehzadeler Belediyesi, kullanılmayan ev eşyalarının çöp konteynerlerine atılmamasını istedi. Belediye, bu atıkların çöp araçlarına zarar verdiğini, tespit edilenlere ceza uygulanabileceğini ve eşyalar için Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne başvurulması gerektiğini bildirdi.

Şehzadeler Belediyesi'nden yapılan çağrıda, kullanılmayan ev eşyalarının çöp konteynerlerine atılmaması istendi. Çöp konteynerlerine atılan eski ev eşyalarının, çöp araçlarına da zarar verildiği vurgulanırken; atıkların, belediyeye müracaat eden yurttaşların evlerinden alındığı bilgisi verildi.

Şehzadeler Belediyesi, temiz ve yaşanılabilir bir şehir hedefi doğrultusunda çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Şehzadeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçenin dört bir yanında sürekli olarak temizlik çalışması gerçekleştirirken, ilçe sakinlerine de duyarlılık çağrısı yapıldı. Özellikle kullanılmayan ev eşyalarının çöp konteynerlerine ve çöp kenarlarına rastgele atılması nedeniyle oluşan görüntü kirliliğine dikkat çekilirken, konteynerlere atılan ev eşyası ve moloz atıklarının, araçlara da zarar verdiğine vurgu yapıldı.

Evlerini ve iş yerlerini tadilattan geçiren yurttaşların, moloz ev eski ev eşyalarının belediye ekiplerince alındığı ifade edilirken, yurttaşların bu konuda Şehzadeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne, Şehzadeler Belediyesi Çözüm Merkezi'ne bireysel olarak veya 444 90 45 numaralı hattan ulaşmaları gerektiği belirtildi.

Sistem nasıl işliyor?

Yurttaşlar, belediyeyi arayarak kullanmayacakları ev eşyalarının alınmasını talep ediyor. Eşyalar yerinde incelenirken, kullanılacak şekilde olması durumunda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri adrese giderek eşyaları ücretsiz olarak alıyor. Ancak kullanılmayacak şekilde olması durumunda ise ev sahipleri eşyaları evden tahliye ediyor, başvurunun ardından Temizlik işleri Müdürlüğü ekipleri belirli bir ücret karşılığında eşyaların bertarafını sağlıyor.

Cezai yaptırımı var

Şehzadeler Belediyesi'nce yapılan uyarıda, çöp konteynerlerine veya çöp kenarlarına atılan ev eşyaları ile molozları atanların tespit edilmesi durumunda cezai işlemle karşı karşıya kalabileceklerine dikkat çekildi.

Kaynak: İHA
Şehzadeler BelediyesiGüncelYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emekliye ek zamda yeni formül En düşük maaş hesaplandı Emekliye ek zamda yeni formül! En düşük maaş hesaplandı
Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
13 yaşındaki Melek’in acı sonu Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı 13 yaşındaki Melek'in acı sonu! Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı
Şirket aracı kullananlar dikkat Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak Şirket aracı kullananlar dikkat! Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak
Petrolde sert düşüş Piyasalarda tüm dengeler değişti Petrolde sert düşüş! Piyasalarda tüm dengeler değişti
Beklenen buluşma gerçekleşti Sedat Peker, o gence bakın neyin sözünü verdi Beklenen buluşma gerçekleşti! Sedat Peker, o gence bakın neyin sözünü verdi
12:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları
12:17
COP31 başladı Bakan Kurum’dan dünyaya “iklim politikası“ mesajı
COP31 başladı! Bakan Kurum’dan dünyaya "iklim politikası" mesajı
12:02
Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu
Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu
11:51
Kaya çifti 163 milyon TL’yi nereden buldu Fatma Betül ifadesinde anlattı
Kaya çifti 163 milyon TL'yi nereden buldu? Fatma Betül ifadesinde anlattı
11:38
Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki
Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki!
11:06
Trump’a sunulan savaş planı sızdı ABD, İran’ı Irak’tan işgal edebilir
Trump'a sunulan savaş planı sızdı! ABD, İran'ı Irak'tan işgal edebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 12:37:32. #7.13#
SON DAKİKA: Şehzadeler Belediyesi çöp konteynerine ev eşyası atanlara ceza uyarısında bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android