Şehzadeler Belediyesi çöp konteynerine ev eşyası atanlara ceza uyarısında bulundu

Şehzadeler Belediyesi'nden yapılan çağrıda, kullanılmayan ev eşyalarının çöp konteynerlerine atılmaması istendi. Çöp konteynerlerine atılan eski ev eşyalarının, çöp araçlarına da zarar verildiği vurgulanırken; atıkların, belediyeye müracaat eden yurttaşların evlerinden alındığı bilgisi verildi.

Şehzadeler Belediyesi, temiz ve yaşanılabilir bir şehir hedefi doğrultusunda çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Şehzadeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçenin dört bir yanında sürekli olarak temizlik çalışması gerçekleştirirken, ilçe sakinlerine de duyarlılık çağrısı yapıldı. Özellikle kullanılmayan ev eşyalarının çöp konteynerlerine ve çöp kenarlarına rastgele atılması nedeniyle oluşan görüntü kirliliğine dikkat çekilirken, konteynerlere atılan ev eşyası ve moloz atıklarının, araçlara da zarar verdiğine vurgu yapıldı.

Evlerini ve iş yerlerini tadilattan geçiren yurttaşların, moloz ev eski ev eşyalarının belediye ekiplerince alındığı ifade edilirken, yurttaşların bu konuda Şehzadeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne, Şehzadeler Belediyesi Çözüm Merkezi'ne bireysel olarak veya 444 90 45 numaralı hattan ulaşmaları gerektiği belirtildi.

Sistem nasıl işliyor?

Yurttaşlar, belediyeyi arayarak kullanmayacakları ev eşyalarının alınmasını talep ediyor. Eşyalar yerinde incelenirken, kullanılacak şekilde olması durumunda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri adrese giderek eşyaları ücretsiz olarak alıyor. Ancak kullanılmayacak şekilde olması durumunda ise ev sahipleri eşyaları evden tahliye ediyor, başvurunun ardından Temizlik işleri Müdürlüğü ekipleri belirli bir ücret karşılığında eşyaların bertarafını sağlıyor.

Cezai yaptırımı var

Şehzadeler Belediyesi'nce yapılan uyarıda, çöp konteynerlerine veya çöp kenarlarına atılan ev eşyaları ile molozları atanların tespit edilmesi durumunda cezai işlemle karşı karşıya kalabileceklerine dikkat çekildi.