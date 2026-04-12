Şemdinli\'de dev kaya parçası yolu ulaşıma kapattı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

12.04.2026 16:02  Güncelleme: 16:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde etkili olan sağanak yağışların ardından yamaçtan kopan dev kaya kütlesi, Boğazköy güzergahındaki yolu kapattı. Faaliyet dururken, bölgeye kurtarma ekipleri sevk edilecek.

Edinilen bilgiye göre, Şemdinli ilçesine bağlı Boğazköy güzergahında son günlerde devam eden yoğun yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan dev kaya parçası kara yoluna düşerek ulaşımın tamamen durmasına neden oldu. Yolun ulaşıma kapanmasıyla birlikte güzergahı kullanan çok sayıda sürücü mahsur kaldı. Geçişin mümkün olmaması üzerine vatandaşlar araçlarıyla geri dönmek zorunda kalırken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye karayolları ve ilgili belediye ekiplerinin sevk edilmesi bekleniyor. Kayanın büyüklüğü nedeniyle tahliye çalışmalarının iş makineleri aracılığıyla titizlikle yürütüleceği, yolun temizlenmesinin ardından trafiğin yeniden normale döneceği belirtildi.

Yetkililer, bölgede yağışların devam etmesi sebebiyle yeni kaya düşmesi ve heyelan riskine karşı vatandaşları uyardı. Sürücülerin zorunlu olmadıkça bu güzergahı kullanmamaları ve dikkatli seyretmeleri gerektiği vurgulandı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Doğal Afet, Güvenlik, Şemdinli, Hakkari, Ulaşım, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 16:42:33. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.