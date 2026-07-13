Sıcak Havada Bitkin Düşen Ebabil\'e Su

Elazığ'da sıcaktan bitkin düşen ebabil, vatandaşın verdiği suyu içerek kendine geldi.

Olay, İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Kenti etkisi altına alan sıcak havalardan dolayı yola düşen ebabil kuşunu fark eden bir vatandaş, önce gölgeye aldı. Ardından pet bardak ile kuşa su verildi. Suyu içen kuş bir süre sonra kendine gelerek bölgeden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ