Siirt'te gece yağışı sele dönüştü, ev ve iş yerlerini su bastı
Siirt'te gece yağışı sele dönüştü, ev ve iş yerlerini su bastı

Siirt\'te gece yağışı sele dönüştü, ev ve iş yerlerini su bastı
19.04.2026 10:41  Güncelleme: 10:47
Siirt'in Kurtalan ilçesinde etkili olan sağanak yağış, birçok ev ve iş yerinin su altında kalmasına neden oldu. Belediye ve AFAD ekipleri, hasar tespit çalışmaları ve su tahliye işlemleri için bölgeye sevk edildi. Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağmur nedeniyle dereler taşarken, bazı mahallelerde su baskınları yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, aniden bastıran yağışla birlikte taşan dereler, çevredeki mahalleleri etkisi altına aldı. Birçok ev ve iş yeri su altında kalırken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı bölgelerde suyun yüksekliği ciddi boyutlara ulaştı. İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, su tahliye çalışmaları ve hasar tespit çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlar da kendi imkanlarıyla iş yerlerini ve evlerini korumaya çalıştı. Yaşanan sel felaketi sonrası bölgede maddi hasar oluştu.

Yetkililer, vatandaşları muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. - SİİRT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Kurtalan, Siirt, Çevre, AFAD, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump ile Netanyahu arasında kriz Açıklamayı duyunca şoke oldu Trump ile Netanyahu arasında kriz! Açıklamayı duyunca şoke oldu
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 6’ya yükseldi Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 6'ya yükseldi
CHP’li Ataşehir Belediyesine gece yarısı operasyonu: Başkan Onursal Adıgüzel dahil 18 gözaltı CHP'li Ataşehir Belediyesine gece yarısı operasyonu: Başkan Onursal Adıgüzel dahil 18 gözaltı
Alkollü sürücüden “pes“ dedirten istek Polis otosunda koltuğu beğenmedi Alkollü sürücüden "pes" dedirten istek! Polis otosunda koltuğu beğenmedi
Trump’tan savaşı kaybettiğinin itirafı Trump'tan savaşı kaybettiğinin itirafı
Okul katliamında şok detay Alparslan Hoca gidince felaket geldi Okul katliamında şok detay! Alparslan Hoca gidince felaket geldi

11:18
İstanbul Yarı Maratonu’nda Şampiyonlar Belli Oldu
İstanbul Yarı Maratonu'nda Şampiyonlar Belli Oldu
10:26
Mansur Yavaş’a yeni soruşturma izni iddiası ABB’den jet açıklama geldi
Mansur Yavaş'a yeni soruşturma izni iddiası! ABB'den jet açıklama geldi
10:04
Eski vali ile ilgili korkunç iddia: Gülistan aranırken Zeinal ve ailesini 3 ay Antalya’da saklamış
Eski vali ile ilgili korkunç iddia: Gülistan aranırken Zeinal ve ailesini 3 ay Antalya'da saklamış
09:40
İstanbul ve Adana’da dev operasyon 1107 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
İstanbul ve Adana'da dev operasyon! 1107 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
09:13
Kim hedefleri küle çevirecek füzeyi test etti, Güney Kore ve ABD alarma geçti
Kim hedefleri küle çevirecek füzeyi test etti, Güney Kore ve ABD alarma geçti
08:48
Adana sular altında kaldı Minibüste mahsur kalan çocuklar böyle kurtarıldı
Adana sular altında kaldı! Minibüste mahsur kalan çocuklar böyle kurtarıldı
SON DAKİKA: Siirt'te gece yağışı sele dönüştü, ev ve iş yerlerini su bastı
