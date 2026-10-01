Siirt Kurtalan\'da yağışta tarlaya yıldırım düştü, görüntülerde gökyüzü aydınlandı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde etkili olan yağış sırasında bir tarlaya yıldırım düştü.

Kurtalan ilçesinde etkili olan yağış sırasında bir tarlaya yıldırım düştü. Yıldırımın düştüğü anlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, tarlaya yıldırımın düşmesiyle birlikte gökyüzünün bir anda aydınlandığı görüldü. Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanıp yaşanmadığı öğrenilemedi.