Siirt'te çevre temizliği ve yangın tatbikatı

Siirt'in Tillo ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı himayelerinde 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Orman Benim" kampanyası kapsamında çevre temizliği etkinliği ve yangın tatbikatı düzenlendi.

Tillo Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen programa katılan Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, doğayı korumanın ve ormanlara sahip çıkmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu söyledi. Vatandaşlar, öğrenciler ve gönüllülerle birlikte çevre temizliği yapan Vali Kızılkaya, orman yangınlarına karşı toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğine dikkat çekerek, çevre bilincinin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı. Etkinlik kapsamında çevrede bulunan atıklar toplanırken, orman yangınlarına müdahalede kullanılan ekipmanların tanıtımı da yapıldı. Ekipler tarafından gerçekleştirilen mini yangın tatbikatı ise katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Vali Kızılkaya, "Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumaktır. Daha yeşil, daha temiz ve daha güvenli bir çevre için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Programa; Tillo Kaymakamı Tanju Çanakcıoğlu, Orman İşletme Müdürü Mustafa Göksu, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, doğa gönüllüleri ve öğrenciler katıldı. - SİİRT