Siirt ve Şırnak için kuvvetli rüzgar uyarısı - Son Dakika
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Siirt ve Şırnak için kuvvetli rüzgar uyarısı

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Meteoroloji, yarın Siirt ve Şırnak'ta kuvvetli rüzgar ve fırtına olacağını duyurdu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Siirt ve Şırnak için yarın kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan son değerlendirmelere göre cumartesi günü Siirt ve Şırnak çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına yer yer hamleli kuvvetli fırtına (50-70 km/sa yer yer 80-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Siirt ve Şırnak için kuvvetli rüzgar uyarısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Siirt ve Şırnak için kuvvetli rüzgar uyarısı - Son Dakika
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