Şile'de trafiğe kaos salan deve kuşu itfaiye ekiplerince yakalandı - Son Dakika
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Şile'de trafiğe kaos salan deve kuşu itfaiye ekiplerince yakalandı

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Şile\'de trafiğe kaos salan deve kuşu itfaiye ekiplerince yakalandı
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Şile'de Kumbaba Caddesi'nde başıboş dolaşan bir deve kuşu trafikte kaosa yol açtı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, güvenlik önlemi alarak yakaladığı deve kuşunu sahibine teslim etti.

Şile'de hayvanat bahçesinden kaçan bir deve kuşu trafikte kaosa neden olurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yakalanarak sahibine teslim edildi.

Şile'de Kumbaba Caddesi üzerinde başıboş şekilde dolaşan bir deve kuşu, kısa sürede trafikte kaosa ve şaşkınlığa yol açtı. Yoldan geçen araçların arasında koşan deve kuşunu gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, caddede güvenlik önlemi alarak devekuşunu yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi sonucunda kısa sürede yakalanan deve kuşu, sahibine teslim edildi.

Kaynak: İHA
HayvanlarİtfaiyeOlaylarÇevreDeveŞileSon Dakika

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