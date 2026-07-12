Sincan'da Fare Panik Yarattı

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir aracın altına saklanan fare vatandaşları korkuttu.

Sincan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde gündüz park halindeki bir aracın altına saklanan fare vatandaşları korkuttu. Aracın hareket etmesiyle yerinden çıkan fare, çocuklar tarafından sopalarla kovalandı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA