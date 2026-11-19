Sinop Boyabat'ta sabah sisi kartpostallık görüntüler oluşturduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop'un Boyabat ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis, ilçe merkezi ve yüksek kesimlerde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Son günlerdeki yağışların ardından yoğunlaşan sis bulutları, günün ilk ışıklarıyla ortaya çıkan manzaraları görenlerin beğenisini kazandı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis, ilçe genelinde kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.
Son günlerde etkili olan yağışların ardından oluşan sis bulutları, sabahın erken saatlerinde ilçe merkezini etkisi altına aldı. Özellikle yüksek kesimlerde yoğunlaşan sis bulutları, ilçe genelinde etkileyici manzaralar oluşturdu. Günün ilk ışıklarıyla birlikte ortaya çıkan sisli görüntüler, görenlerin beğenisini kazandı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?