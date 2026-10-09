Sinop Boyabat\'ta yürüyüş yolunda görülen sincap, yeşillikler arasında ilgi çekti

Sinop Boyabat'ta yürüyüş yolunda görülen sincap, yeşillikler arasında ilgi çektiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop'un Boyabat ilçesindeki Kalebağı Mesire Alanı'nda yürüyüş yapan vatandaşlar, ağaçlar arasında dolaşan sincabı görüntüledi. Doğal yaşamın sevimli sakinlerinden sincap, yeşillikler arasındaki görüntüsüyle dikkat çekti.
Sinop'un Boyabat ilçesindeki Kalebağı mesire alanında, yürüyüş yolunda görülen bir sincap ilgi çekti.
Kalebağı Mesire Alanında yürüyüş yapan vatandaşlar, ağaçların arasında dolaşan sincabı görüntüledi. Doğal yaşamın sevimli sakinlerinden sincap, yeşillikler arasındaki görüntüsüyle dikkat çekti.
Boyabat'ın doğal güzellikleri arasında yer alan Kalebağı Mesire Alanı, yeşil dokusu ve doğal yaşamıyla ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?