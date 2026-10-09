Sinop\'ta belediye ekipleri okul çevreleri ve merkezdeki yaya geçitlerini yeniliyor

Sinop'ta yaya güvenliğini artırmak ve trafik akışını düzenlemek amacıyla okul çevreleri ile kent merkezindeki yaya geçitleri yenileniyor.

Sinop'ta okul çevreleri ve kent merkezinde bulunan yaya geçitlerinde bakım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Belediye ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında yaya geçitleri yeniden boyanırken, engelli rampaları ve yaya geçidi tabelaları da yenileniyor. Çalışmalarla yayaların güvenli geçişinin sağlanması ve trafik akışının düzenlenmesi amaçlanıyor.