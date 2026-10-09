Sinop'ta belediye ekipleri okul çevreleri ve merkezdeki yaya geçitlerini yeniliyor - Son Dakika
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Sinop'ta belediye ekipleri okul çevreleri ve merkezdeki yaya geçitlerini yeniliyor

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Sinop\'ta belediye ekipleri okul çevreleri ve merkezdeki yaya geçitlerini yeniliyor
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Sinop'ta yaya güvenliği ve trafik akışı için okul çevreleri ile kent merkezindeki yaya geçitlerinde bakım ve yenileme çalışması başlatıldı. Belediye ekipleri yaya geçitlerini yeniden boyarken engelli rampaları ile yaya geçidi tabelalarını da yeniliyor.

Sinop'ta yaya güvenliğini artırmak ve trafik akışını düzenlemek amacıyla okul çevreleri ile kent merkezindeki yaya geçitleri yenileniyor.

Sinop'ta okul çevreleri ve kent merkezinde bulunan yaya geçitlerinde bakım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Belediye ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında yaya geçitleri yeniden boyanırken, engelli rampaları ve yaya geçidi tabelaları da yenileniyor. Çalışmalarla yayaların güvenli geçişinin sağlanması ve trafik akışının düzenlenmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İHA
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